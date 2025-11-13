セシールが提案する新習慣♡毎月12日の「ブラジャーの日」で自分に合う1枚を

セシールは、毎月12日を『セシールブラジャーの日』に制定しました。多くの女性に、体型や年齢の変化に寄り添う“自分に合ったブラジャー”を見つけてほしいという思いから誕生したこの日。制定を記念して、11月12日（水）～11月18日（火）の期間限定で、お得なキャンペーンを開催中です♡今こそ、自分のバストにぴったりな1枚を見つけてみませんか？

『セシールブラジャーの日』が誕生！

毎月12日は、女性の快適と美しさを応援する『セシールブラジャーの日』。体型や年齢に合わせた多彩なラインナップを展開してきたセシールが、これまでのお客様の声に応える形で制定しました。

毎月、特に人気の高いアイテムをピックアップして紹介し、お得な価格で試せるのが魅力です。新しいお気に入りブラに出会えるチャンスをお見逃しなく♪

Braria「お肌のごちそう下着」が快挙！話題のセラムファイバーで叶う美胸ケア

キャンペーン第1弾は「スレンダーフィット®ブラ」

内向きバストのスレンダーフィット®ブラ（ソフトワイヤー入り・3/4カップ）

価格：通常価格の12％OFF／2,211円（税込）、2,695円（税込）

第1回の対象商品は、バストの広がりを抑えてすっきり整える「スレンダーフィット®ブラ（ソフトワイヤー入り・3/4カップ）」です。

大きなサイドパネルが内向きバストをサポートし、下垂を防ぎながら美しいラインを演出。

背中の段差を軽減する折り返し仕様で、快適さも抜群。安定感あるフィット感と軽やかな着け心地を両立した人気アイテムです。

カラー：ベージュ、インディゴ、フロスティグリーン、スキンローズ、ミスティライラック、ブラックA

サイズ：B70～E85（詳細：B70,B75,B80,B85,C70,C75,C80,C85,D70,D75,D80,D85,E70,E75,E80,E85）

素材：ナイロン・ポリウレタン・その他

仕様：後ホック2段掛け3列／ソフトワイヤー入り（C85・D80・D85・E75・E80・E85はワイヤー仕様）／サイドボーン入り／ストラップ調節可（バック）／カップ裏は綿混素材

生産国：中国製（レース：日本製）

デザイン：ブラバックU字型、取り外しパッドなし

毎月のお楽しみ♡ブラ選びをもっと自由に

『セシールブラジャーの日』は、毎月12日から1週間限定で開催。人気商品を特別価格で試せるチャンスが続きます。

自分にぴったりのブラを見つけることで、毎日の心地よさも自信もアップ♡次回のキャンペーンにもぜひ注目してみてください。

セシールが届ける快適インナーで、あなたの毎日をもっと軽やかに、美しく。