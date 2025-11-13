【しまむら】バスマット220円にブランドバッグ990円。破格の超サプライズセールは前夜祭からオトクがいっぱい！《11月14日18時から》

2025年11月15日から始まる「しまむら超サプライズセール!!!」。しまむらではこれに先駆け、11月14日18時から前夜祭が行われます。

1日限りで登場するお得な商品を紹介します。

衝撃コスパなアイテムがてんこ盛り

特別企画「タイムジャック」は、ファッションはもちろん、寝具や日用品まで、この日限りの超サプライズ価格のアイテムが勢ぞろい。

「バスマット」は220円、キッズ用の「ショーツ各種」は330円と、暮らしの中で当たり前に使うアイテムがまさかの500円以下......！

「ニットプルオーバー各種」「裏起毛チュニックプルオーバー各種」「タートルネックプルオーバー」は550円、「ニットプルオーバー＋スカートセット」「ブランドバッグ各種」「裏ボアワンピース各種」は990円と、着回し力に優れた洋服や雑貨も外せません。

さらに、冬のマストアイテムであるアウターやブーツも、衝撃の安さで手に入るチャンス......！

ボア素材やキルティング加工など、暖かな素材感が特徴の「ジャケット」、カジュアルにもきれいめにも決まる「ブーツ各種」は、1100円で販売されます。カジュアルかつシンプルなデザインなので、デイリー使いにぴったりです。

生活に欠かせない消耗品も、大ボリュームでお得にゲットできるチャンス。

「ウェット・除菌シート各種（60枚入×16個パック）」、「トイレットペーパー24ロール」、「ホットアイマスク28枚セット（7枚入×4個パック）」、「ティッシュ30個セット（300枚×30個パック）」が、なんと1100円に。賢く暮らすなら、セット買いが断然お得です。

なお、タイムジャック商品は取り寄せ・取り置きができません。

店舗によって一部取り扱いのない商品があります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）