HEAVEN Japanの人気補整ブラ「ずっともっとブラ」に上品な新色登場

年齢や体型の変化に寄り添い、“ラクなのに美しい”を叶えるHEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」に、新色パールグレーが仲間入り。着け心地の軽やかさと補整力を兼ね備え、背中の段差や締め付け感を軽減しながら理想のシルエットをキープします。上品で肌なじみのよいグレーは、冬のファッションにもぴったり。日常に寄り添う、新しい定番ブラの誕生です。

HEAVEN Japan「ずっともっとブラ」新色が登場

HEAVEN Japanが提案する「ずっともっとブラ」は、年齢を重ねた女性の“ブラが苦しい”“段差が気になる”という声に応えて誕生した補整ブラ。

脇高設計で脇や背中のお肉をやさしく整えながら、締め付けずにすっきりシルエットを実現します。前中心が高い設計でふっくらとしたバストラインを自然に演出し、2本のボーンがサイドをサポート。

快適さと補整力を両立した“きつくない補整ブラ”として多くの女性に支持されています♡

Braria「お肌のごちそう下着」が快挙！話題のセラムファイバーで叶う美胸ケア

快適な着け心地と美シルエットを両立

柔らかな背中の生地が広く圧を分散し、長時間の着用でも食い込みにくい設計。バックベルトの上辺にはテープを使わず、上半身をすっきり見せて洋服のラインも美しく整えます。

また、取り扱い表示を裏地に直接プリントしているためチクチク感がなく、ワイヤーは体のカーブに沿う独自の3Dワイヤーを採用。

肩こりを軽減するためストラップの太さもカップサイズに合わせて調整されており、1日中快適なつけ心地です。

豊富なサイズ展開とお揃いショーツも♪

「ずっともっとブラ」はC65～K90までの50サイズと幅広く展開。小胸さんからグラマーさんまで、それぞれの体にフィットするサイズが見つかります。

新色パールグレーは肌になじみやすく、ブラックとともにどんな装いにも合わせやすい上品カラー。お揃いのショーツも3タイプ（スタンダード・深ばき・Tバック）を展開しており、トータルで快適に美しさを叶えます。

・ずっともっとブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：C65～K90（全50サイズ）

カラー：パールグレー、ブラック

・スタンダードショーツ

価格：1,650円（税込）

サイズ M～3L

・機能性深ばきショーツ

価格：1,650円（税込）

サイズ M～3L

・Tバックショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ M～LL

自分らしい快適さと美しさを、HEAVEN Japanで

“ラクなのに美しい”を叶えるHEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」は、着ける人の心と体に寄り添う一枚。

新色パールグレーが加わったことで、より多くの女性が自分にぴったりの色とサイズを見つけられるようになりました。

年齢を重ねても快適に、そして美しく。毎日を心地よく過ごすためのパートナーとして、この冬の新定番に加えてみてはいかがでしょうか。