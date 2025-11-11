上質なかわいさに心ときめく♪FEILER×パーリーゲイツ限定アイテム発売

ドイツ伝統のシュニール織で知られる「FEILER（フェイラー）」と、人気ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」の夢のコラボが実現！11月27日(木)より、『LIEBE WITH PEARLY GATES』の限定アイテムが登場です。フェイラーのリーベくんとパーリーゲイツのPGニコちゃんが並ぶ遊び心いっぱいのデザイン♡ハンカチからバッグまで、全4アイテムをラインアップ。

遊び心あふれる限定デザイン『LIEBE WITH PEARLY GATES』

今回のコラボレーションでは、フェイラーの公式キャラクター・FEILER Bearリーベくんが、パーリーゲイツの象徴「PGニコちゃん」と共演。

ゴルフアイテムをモチーフにしたポップで愛らしいデザインが特徴です。

ラインナップは、ハンカチ（\2,970／25×25cm・オリジナル箱入り）、バス（\35,200／75×150cm）、バッグ（\19,800／21×25×8cm）、ポーチ（\7,150／8×11×2.5cm）の全4種類。

いずれも数量限定で、追加生産はありません。

発売日は11月27日(木)！購入方法をチェック

フェイラー各店舗（銀座本店・髙島屋大阪店・天神地下街店）では、事前LINE抽選販売を実施。抽選申込は11月14日(金)14:00～11月20日(木)23:59、当選発表は11月25日(火)15:00頃。

引換期間は11月27日(木)～12月3日(水)までとなります。

また、パーリーゲイツ直営店舗や公式オンラインショップ【mix.tokyo】でも同日発売。

店舗限定カラー（ネイビー×レッド、ネイビー×ネイビー）のハンカチも登場します。お一人様各1点までの購入制限があり、早期完売が予想されます。

上質な日常を彩る、特別な“コラボのときめき”を

上質で愛らしい世界観を大切にするフェイラーと、スポーティで洗練された魅力を持つパーリーゲイツ。

そのふたつが融合した『LIEBE WITH PEARLY GATES』は、世代を問わず心をくすぐる特別なコレクションです。

かわいらしさの中に大人の遊び心が光るこの限定デザインを、ぜひ手に取って感じてみてください。冬のギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりです♡