◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

ＮＨＫ杯閉幕から一夜明けた９日、会場ではエキシビションが行われた。ペアで４位に入った長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は、タンクトップのアクティブな衣装で登場。森口が長岡をバーベルのように持ち上げる“ベンチプレス”を披露するなど、フレッシュが２人が会場を盛り上げた。

この日取材に応じた長岡は、大会を振り返り「自己ベストを更新して（合計）２００点台に乗せられたのはよかったけど、３位まであと１点だったことを後から知って、悔しい気持ちが出てきた」とコメント。森口も「僕もやっぱり、うれしさと悔しさと。課題も残っていて伸び代がある。たくさんの感情があるので、全ての気持ちを大事に次に向けて頑張りたい」と語った。

「ゆなすみ」は、ＳＰ４位、フリーは３位で合計２０２・１１点の４位。初めて大台を超え、表彰台に迫った。世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）と共に、日本で史上初となるペア２組での五輪出場を目指す２人。ＧＰシリーズ第６戦のフィンランド大会へ「今回の試合で自分たちが評価していただけたこと、フィードバックもいただけたので。そこを直して、またいい演技が出来たら」と意気込んだ。