飼い主さんと離れたくない猫ちゃんが取った行動とは…？まるで本当の親子のような1人と1匹のほほえましい光景は38万9千回を超えて表示され、2万9千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主さんと一緒にいたい『甘えん坊な猫』→しっぽを使って…】

そばにいたい気持ち

X（旧Twitter）アカウント『@mynn0706』に投稿されたのは、キジトラ模様の猫ちゃん（海辺の町で保護された男の子）が飼い主さんに甘えている様子です。この日、飼い主さんがソファでくつろいでおられると、隣で寝そべっていた猫ちゃんが体をくるんと丸めながら、しっぽを飼い主さんの腕に巻き付けてきたのだそうです。

猫ちゃんは寝ているのかと思いきや、目線はしっかりと飼い主さんの方に向けられていたのだとか。その目はまるで「飼い主さんは僕のもの！」と言っているかのようだったといいます。猫ちゃんが飼い主さんに寄せている安心と信頼の気持ちがくるんと丸まったしっぽから伝わってくる、心あたたまるショットとなりました。

飼い主さんへの愛

甘えん坊な猫ちゃんは、飼い主さんの手をペロペロと舐めてくれることもあるのだそうです。一点集中で舐めてくるのでちょっぴり痛いものの、とても嬉しいと飼い主さんはおっしゃいます。

もう1匹の同居猫ちゃんと一緒に毎日を楽しく過ごしている猫ちゃんの様子は、これからもたくさんの人々に癒しと笑いを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@mynn0706』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「『そばにいてね？離れたらヤだよ？』と言っているみたいですね」「こんなことされたら仕事どころかトイレにも行けないよぉ！w」「かわいいアンモニャイトですね」「かわいすぎて癒されました」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mynn0706」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。