½µËö¡È»î¹ç¤Ð¤«¤ê¡É¤ÎÊÀ³²¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¸µ¥×¥í·üÇ°¡Ä¾¯Ç¯Ìîµå¤ËÉÔÂ¤¹¤ë´ðÁÃÂÎÎÏ
¸µ¥í¥Ã¥Æ¡¦ÂçÎæÍ´ÂÀ»á¤¬ÎÏÀâ¡Äµ»½Ñ½¬ÆÀ¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¶¯²½¤ò
¡¡Ìîµå¾¯Ç¯¤è¡¢¤â¤Ã¤È´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ò16Ç¯´ÖÁ÷¤Ã¤¿ÂçÎæÍ´ÂÀ»á¤Ï¸½ºß¡¢µå³¦¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÔÆâ¤Ç°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Äê´üÅª¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö´ðÁÃÂÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÂÎÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦Îý½¬¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ëÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Á³Ë¤«¤ÊÀÐ³ÀÅç¤Ç°é¤Ã¤¿ÂçÎæ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÀÐ³ÀÅç¤Ë¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Ï¥Á¡¼¥à¿ô¤¬Â¿¤¯¡ÖÅÚÆü¤Ï½©¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Û¤Ü»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂÀï·Ð¸³¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÀÑ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åêµå»þ¤Ë²¼È¾¿È¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¡Ö¤½¤â¤½¤â¤ÎÂÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»Ò¤¬À¨¤¯Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂçÎæ»á¤¬»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÂ¹ø¤òÃæ¿´¤ËÃÃ¤¨¡¢ÂÀ¤á¤Î¥í¡¼¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂÎ´´¶¯²½¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÉÃ¿ô¤òÀßÄê¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¡£1»þ´ÖÈ¾¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡¢1»þ´Ö¶á¤¯¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ç¤¤¤¨¤Ð½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ðÁÃÂÎÎÏ¤òÍÜ¤¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢Áª¼ê¤¬10¿Í¤¤¤ì¤Ð10¼ïÌÜºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò1¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¥»¥Ã¥È·«¤êÊÖ¤¹¡£¼ê¤òÈ´¤¯»Ò¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢·è¤á¤¿ÉÃ¿ô¤òÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦1²ó¡ª¡Ù¤È¤«¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¢ªÈè¤ì¤Ê¤¤¢ªÎý½¬ÎÌ¥¢¥Ã¥×¢ªµ»½ÑÌÌ¤â¾åÃ£
¡¡ÂÎÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ÊÃ±¤Ë¥Ð¥Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤òº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¿·Á¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡ÖÂ©»Ò¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ»ØÆ³¤è¤êÂÎÎÏ¶¯²½¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÍý²ò¤âÆü¤ËÆü¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»ýµ×ÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¹¥½Û´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë