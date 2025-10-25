¶þ¿«¤Î5¼ºÅÀKO¡Ä¥¹¥Í¥ë¤Ï¥À¥á½Ð¤·Ï¢È¯¡ÖÀ©µå¤¬°¤¹¤®¤¿¡×¡¡Ãæ10ÆüÅÐÈÄ¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º
6²óÅÓÃæ8°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡ÖÁ´¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 11¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡²ù¤·¤¹¤®¤ë¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç6²óÅÓÃæ8°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡£¡ÖÁ´¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â®µå¤ÎÀ©µå¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÆ±¤¸¡£¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÀ©µå¤¬°¤¹¤®¤¿¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÂ®µå¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¼ºÅê¤À¡£Æñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡£6²ó¤Ï2»Í»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£3»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤é¤·¤¯¤Ê¤¤100µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç4Ï¢¾¡¡£2ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤«¤éÃæ10Æü¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤ë´Ö³Ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¶õ¤³¤¦¤¬¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÃæ4Æü¤ò¶õ¤±¤¿29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎÂè5Àï¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ö²þÁ±ÅÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë