【宮武 和多哉】【「天下一品」ゴキブリ混入騒動】保健所への報告までにあった”空白の9日間”とフランチャイズ店「大量閉店」の相関関係

「ラーメンにゴキブリ」情報公開後の対応は迅速だった

「こってり」スープといえば「天下一品」。人気ラーメンチェーン「天下一品」で、体長1cmほどのゴキブリの死骸が、ラーメンに混入するという事案が起きた。

「天下一品」本社によると、混入が発生した新京極三条店と、おなじフランチャイズ系列の河原町三条店は営業停止ののちに、既に完全閉店に至っているという。9月3日に行われた保健所への報告から店舗の営業停止、8日には事実を公表という、チェーンの本部機能を担う「天一食品商事」が迅速に対応したという面では、まず評価されるべきであろう。

食品への異物混入によって、飲食チェーン店は厳しい批判と、イメージダウンによる客離れといった損害を受ける。2025年3月に事実関係が発表された「すき家」のネズミ混入案件を見ても、トラブル発生による企業へのイメージと、迅速な対応の必要性は明らかだろう。

素早い対応に対して、各社のネット媒体では「被害者ではなく自社で報告したから評価できる」「直営店ではなく、フランチャイズ店だから仕方がない」と擁護する声が相次いだ。各記事で紹介されたSNS上の声も「『こってり』スープは他のラーメン店では食べることができない」「（食品衛生法による立入検査に）そんなルールは誰も従っていない」「（ゴキブリは）自分のラーメンに入っていなければ大丈夫」などと持ち上げる声も多く、ゴキブリ混入ごときでは、ファンの“天下一品愛”は揺るがない、といった論調のものばかりだ。

ただ、こういった一方的な擁護の声に、違和感を抱かざるを得ない。問題が発生してからの対応の流れを見る限り、「ラーメンにゴキブリが入っていた」という事実とは別の「事実隠蔽を疑う事後処理」「コンプライアンスへの不安」「対：フランチャイズへのガバナンス」など、今どきの飲食チェーン店としては根本的な問題を感じざるを得ないのだ。

天下一品のこってりスープが、素晴らしいことに変わりはない。では、外食企業としてはどうなのか？事実関係を確認しつつ、京都市保健所・「天下一品」本社（天一食品商事）や他の外食チェーン店などに取材の上で、今回の問題点を探っていく。

保健所対応までの「空白の9日間」

ラーメン店「天下一品・新京極三条店」で、女性客が注文した「こってりラーメン」に、ゴキブリの死骸が混入するという事態が発生したのは、9月24日のこと。店側は返金手続きを行おうとしたものの、女性は受け取らなかったという。

飲食店は食べ物・食材を扱い続ける限り、ゴキブリの侵入を100％防ぐことは難しい。しかし天下一品の場合は…事案が発生した8月24日から、9月3日に保健所に通報するまでの「空白の9日間」。これは一体何だったのだろうか？

この「空白の9日間」の間に、店舗側はゴキブリが混入したラーメンを保存せず、9月2日に業者に害虫駆除を行ったうえで、翌日に京都市保健所に報告を行っている。「なぜゴキブリ混入が発生したか」という追及をできない状態にして、プロの業者にしっかり対策（隠蔽？）してもらってから「保健所さん、見に来ていいですよ！」と言っているようなものだ。

天一食品商事は、事案発生から保健所対応まで時間がかかった理由に「事実確認に時間を要した」とだけ答えている。9日間の対応の不明瞭さは「ブラックボックス」と言ってよいが、なぜ誰も指摘しないのだろうか？

さて、一連の対応に、法的な問題はあったのか？京都市保健所に、電話でお話を伺った。

今回の事案で問題視されているのは、食品衛生法・第50条・51条に明記されている「食品加工、製造営業者のねずみ昆虫等駆除の必要措置」が、京都市内16店のうち7店舗でできていなかったこと。具体的には、「害虫スプレー噴霧」「粘着シート設置」「害虫などの駆除作業の実施（業者による清掃を含む）の記録が残っていなかったことだ。

こういった対応は、衛生基準「HACCP」に基づいて施行された、食品衛生法の改正によって義務付けられている。ネット媒体やSNSの声では「最近の法改正なので、気づいている企業はいないだろう！」という擁護の声もある…果たしてそうなのだろうか？

実際にヒアリングしたところでは、全国チェーンの居酒屋関係者は、以下のように食品衛生法改正に対応したという。

＊＊＊

「施行前年から、本社と現場で『どう対応するんだ？』と対応に苦慮。フランチャイズ店のオーナー企業・現場の店長を巻き込んで頻繁に勉強会を開催したうえで、法改正の1か月前には対応マニュアルと、ターミニックス（害虫駆除）業者の法人契約・定期清掃の実施が現場（フランチャイズ含む全店）に落とし込まれていた」

（天下一品の対応について）「本部は関知せず、店舗の現場に任せていたのでは？と、疑念を抱いている」

チェーン店に限らない視点なら、筆者が2つの大学に9年間通った頃に店長を務めていた個人経営の居酒屋のオーナーは、以下のように語っている。

＊＊＊

「こんなことでコンプライアンスが疑われて、お客様への不信が発生することなどあってはならない。保健所さんのHACCP関連の講習会を受講したうえで、「業者による害虫対策は実施しなかったものの「3か月おき・1か月おき・1週おき・毎日の清掃タスクと記録保存」マニュアルを独自作成している」。が、専門業者が安めの見積もりを出してきたので、翌年から契約した」

＊＊＊

実際に、京都市保健所も電話取材で「害虫駆除業者に対策を頼む必要は必須ではありません。逆に言えば、普段から管理徹底していることが確認できれば、経費をかけてターミニックスを頼む必要はありませんよね？」と、回答している。

ラーメンチェーンとしては全国屈指の店舗数を擁する「天下一品」本部は、コンプライアンス（法令順守）に関わる「食品衛生法の順守」、飲食店には必須のクレンリネス（清掃）を、どれだけ重要視していたのか？そして、対応マニュアルを本部直営・フランチャイズ店問わず、全店舗に店舗に周知していたのか？

電話取材では「食品衛生法の改正は認識して、対応を取っていた」との回答は得られたが、「空白の9日間」と保健所への対応は、いまどきの外食チェーン店として、適切とは言えないものと感じる。

懸念される「チェーン店のガバナンス」

先に述べた通り、ゴキブリ混入事案が発生した「新京極三条店」「河原町三条店」は、本部機能を担う「天一食品商事」直営ではなく、一定額の加盟料などを支払って「天下一品」を名乗ることを許されている「フランチャイズ店」だ。SNSでは本部直営店でないことを指摘し、「フランチャイズ店がやったことだから、仕方がない」という声も多く聞かれた…そうだろうか？

飲食店の経営者にとって、あの「天下一品」の看板を掲げて商売ができる！という事実は魅力的であり、それだけで一定の来客を見込める。ただ、天下一品に限らない外食チェーンやコンビニで見た場合、本社から巡回社員・スーパーバイザーがフランチャイズ店を頻繁にチェックするのが通常だ。いわば、店舗管理・清掃が適当にならないように「ウチの看板掲げるなら、適当なことするなよ？」という本部からの監視であり、なかには抜き打ち・お忍びで社長があらわれて「なぜ掃除しない？」と指摘することも、珍しくない。

「フランチャイズだから、対応に差があっても本部の責任ではない」といった擁護の声もあるが、天一食品商事はフランチャイズ店の見分けを公表しておらず、「ここに天下一品がある！」と見つけて入店する消費者には、そんな区分はどうでも良い。直営・」フランチャイズで清掃・店舗運営のクオリティに差があることを容認するなら、それは単なる「身内の言い訳」でしかないのではないか。

天一食品商事にこういった「フランチャイズ店の店舗管理」について「本部社員がフランチャイズをチェックすることはあるが、それでどうこうできるものではない」といった趣旨のお答えであった。ただ、今どきの飲食チェーン店として、「フランチャイズ店の店舗運営を、野放しにしていたのでは？」「天下一品はすでに、フランチャイズ企業のガバナンス（統治）ができていないのでは？」と感じる。

今回のゴキブリ混入発生によって、天下一品は「新京極三条店」「河原町三条店」を失った。今年6月には首都圏で「フランチャイズ10店の一挙閉店」や、長年営業した「久居店」（三重県）、「高槻八丁畷店」（大阪府）の閉店など、ここ1〜2年で急激に店舗数を減らしている。

天下一品は、今後とも「全国200店」という規模を維持し続けることができるのか？失われた店は、戻ってくるのだろうか？

まず京都の2店は、再出店は難しいと言わざるを得ない。この2店は河原町・寺町といったインバウンド観光客の密集地帯にあり、「一蘭」「ラーメン横綱」「人類みな麺類」「くそオヤジ最後のひとふり」などのチェーン店が密集している。この激戦区の中で、現在の店舗で「天下一品」を復活させたり、新しい物件で再スタートを切るような余力は、既存フランチャイズ企業にも、本部にも残っていないのではないか。

一方で、首都圏で6月に閉店した10店は、たった2週間で、フランチャイズ企業が立ち上げた「伍福軒」に転換・オープンを果たした。一方で天下一品は、伍福軒に変わった新宿西口店の至近距離に「天下一品・新宿西口店」を9月にオープン。求人には「6月まで「旧・天下一品」で働かれていた方は、その時給からスタートできます！」と明記されており、いまも現地では顧客争奪戦が繰り広げられている。

ただ、いまのラーメン店の市況を見ると、チェーン店としての将来は厳しいと言わざるを得ない。「こってり」スープは変わらず天下一品でしか食べられないものの、似たような「ガッツリ系」「成人男性が満足できるような濃い味系」として、横浜家系や博多豚骨系を中心に「山岡家」「来来亭」「豚山」などのチェーンが勢力を拡大しつつある。これらのチェーン店は天下一品に負けないくらいお手頃価格でラーメンを提供しており、「こってり」の魔力があろうとも、かつてのようにガッツリ系市場を独占できないのだ。

その中で天下一品は、各社記事のSNSの声にあったような「自分のラーメンにゴキブリが入っていなければOK」という絶対的なファンに支えられつつ、残り店舗を維持していくこととなる。「フランチャイズ離脱」「衛生管理での不祥事」といったネガティブな要因を抱えながら、既存店舗を維持していくこととなるだろう。

最近は別のチェーン店でも似たような事態が起きており、厨房の多湿や美味しそうなスープの匂いを伴う「ラーメン店の衛生管理」がいかに難しいものであるかをうかがわせる。ましてや1975年の創業から50年が経過し、首都圏進出からも40年が経つ天下一品は、各店を巡る限りかなりの店舗が老朽化している。

直営店や有力フランチャイズ店でも「この厨房、大丈夫かなぁ…」と心配になったり、自動ドアが故障してテーブルの塗装がはがれていたりと、首都圏・京都・大阪などの各店は“寄る年波”を感じざるを得ない。

ここは、本部がしっかり主導するかたちで、全店の衛生管理の見直し・店舗改修を行い、対策をしっかり公表しても良いのではないか。今どきの飲食チェーン店で飲食する顧客は、「「こってり」スープはウチだけです！」という味のアピールだけでなく、「食べる前の安全・安心感」というストーリーの提供も必要としている。

「自分のラーメンにゴキブリが入っていなければOK」という顧客頼みのファンマーケティングだけでなく、もっと広く「こってり」スープの魅力を、直営・フランチャイズに限らず、新規顧客に知ってもらえるような店舗であってほしい…そうでないと、今どきのチェーン店として200店規模は維持できず、街から「天下一品」が消えてしまう。創業から半世紀を迎えた「天下一品」に、普通の飲食チェーン店としての対応と、いまいちどの奮起を期待したい。

【こちらも読む】『天下一品「閉店ラッシュ」がSNSで話題に…ラーメン原価高で「つけ麺ブーム」に取って代わられた過酷な現実』

天下一品「大量閉店」の跡地にできたラーメンチェーンの「低評価レビュー」が目立つ…その理由とこれからの勝算