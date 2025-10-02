「予算は70万円」「牛肉料理が食べたい」中国の観光客は日本でどう過ごす？寿司の食べ方や温泉の入り方など“マナー指南”も話題に…「国慶節」大型連休始まる

中国で1日、国慶節の大型連休が始まった。海外旅行先は日本が最も人気で、1日正午過ぎには羽田に観光客が続々到着し、登山や寿司、東京ディズニーリゾートやUSJなどを訪れる予定とする声も聞かれた。

国慶節で各所大混雑

延べ23億人以上が大移動するという国慶節の大型連休が始まり、1日午前8時過ぎ、上海の駅は床が見えないほど人で溢れ返っていた。

あまりの人の多さに早くも疲れてしまったのか、駅にはぐったりする人や、マスクをアイマスクにして寝る女性も……。

上海にある高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の巨大なクルーズ船型の店舗の前は、多くの人でにぎわっていた。“映えスポット”としても人気があり、写真を撮りに来る人が絶えないという。

2025年は戦後80年で南京事件の映画が上映されるなど、反日雰囲気の盛り上がりが懸念されていたが、海外旅行先は日本が1番人気となっている。

旅行者：

東京に行きます。牛肉料理が食べたいわ。

中国版インスタグラムでは、日本に訪れる観光者向けに、寿司の食べ方や温泉の入り方などのマナーを指南する投稿があり、10万以上の「いいね」がつくなど注目を集めた。

旅行者：

ネットで見て勉強しました。日本人は交通ルールを気にかけますからね。

1日正午過ぎ、羽田空港には北京や上海からの便が到着し、スーツケースを手にした観光客が続々と降り立った。

2025年は例年よりも長い8連休となる国慶節。中国の観光客は日本でどのように過ごすのか。

中国からの観光客：

どこの山に登るか決めていないが、登山をする予定です。あと寿司やラーメンを楽しみにしている。

中国からの観光客：

予算は70万円ぐらいかな。ディズニーとUSJに行く。日本の焼き肉も食べてみたいね。

東京・新宿にあるホテルでは、2024年の国慶節では中国人の宿泊者の数が前の月に比べて約20％アップしたといい、期待が高まっている。

根津神社は“隠れ人気スポット”

東京・文京区にある根津神社は、隠れた人気スポットだという。

境内にずらりと連なるまっ赤な鳥居。このパワースポットで写真を撮るために、中国や香港からやってきた観光客の姿があった。

中国からの観光客：

夢が叶ったわ。

香港からの観光客：

すばらしいよ。すごく静かで壮大だね。

ついに始まった国慶節の連休、各地の観光地で混雑が予想される。

