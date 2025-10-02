守るところと変えるところ

スズキは小型SUV『クロスビー』に、フルモデルチェンジ級と思われるほどの大幅改良を施した。そこでその目的や大きなポイントとなるデザインについて、各担当者に話を聞いた。

【画像】フルモデルチェンジ級の大幅改良！新型スズキ・クロスビー 全144枚

そもそもクロスビーはどういったところが評価されていたのだろう。開発責任者であるチーフエンジニアの飯田茂さんは、大きくふたつ挙げている。



右からスズキ商品企画本部四輪軽・A商品統括部チーフエンジニアの飯田茂さん、同四輪デザイン部エクステリア課主任の福島耕一郎さん、同四輪デザイン部四輪インテリアグループの中澤直人さん、同四輪デザイン部インテリア課の中西啓さん。 内田俊一

「ひとつは個性的なデザインです。また、コンパクトSUVはリアシートのスライドやリクライニング機構がないことが多いのですが、クロスビーは両方できるので、この広さも最大の武器となります」

一方の弱みは、「安全や運転支援」と飯田さん。そして「大きなハスラーに見られていたこと」と述べ、それが今回の改良に繋がった。

そこで新型では、「ハスラーとしっかり差別化すること」が目指された。その背景にはスズキのSUVラインナップにフロンクス、ジムニーシエラ、同ノマドがある中でクロスビーは「可愛いく見えており、そこからは少し外れていたんです」。

これはユーザーからの声も大きかった。

「先代は女性オーナーも多かったので、そこで評価された可愛いというイメージは残しつつ、格好可愛いテイストを持たせるようにしました。そうすることで小型SUVとして、しっかりとショッピングリストに入っていくことを狙っています」

そのためにハスラーと共通だった「インテリアのカラーパネルをやめた一方、アイコニックな丸目は残しています」と飯田さん。「守るところと変えるところをはっきりさせて、小型車として質感を上げています」と語った。

直線的でボクシーに

つまり新型の大きな特徴は、デザインということがわかった。そこでまずはエクステリアデザインについて、エクステリアを担当した福島耕一郎さんに話を聞いてみよう。

その狙いは当然、「可愛いイメージから、格好良いスポーティという、よりSUV、クロスオーバーの方向にシフトしたデザインです」だという。先代クロスビーは「コロリンとしたアイコニックな形なんですが、それに対して力強さやタフさを表現しないといけない。そこでよりボクシーに見える、厚みを感じるといったところで格好良さを表現しています」と福島さん。



よりボクシーに見える、厚みを感じる格好良さを表現したというエクステリアデザイン。 スズキ

「サイドビューでは先代が丸いシルエットで、前に向かって下がっていくのに対して、フロントフェンダーをストレートに水平に伸ばして、より直線的、ボクシーしています」

また、ヘッドランプも「わかりやすい丸モチーフにから頂部をカットして少し睨みをきかせるような、目力を力強く見せられるような処理をすることで格好良さを表現しています」と話す。

一方、可愛さの一例は「フロントのクロームの使い方」にあるという。「先代は横基調でしたが、今回はホットスタンプという技法を用いてドットパターンにすることで個性的に見えるように処理しています。そうすることで、可愛さ、アイキャッチに繋がれば」と説明した。

本物の革のように

インテリアはどうだろう。インテリアを担当した中澤直人さんは、こう述べている。

「マインドサファリという内外共通のコンセプトでデザインしているのですが、インテリアはこういうイメージ（画像参照）で、このクルマに乗って自分を見つける旅や冒険に出て、そこで感動できるような景色に出会ってほしいという狙いがありました」



文中にでてくるインテリアデザインのイメージスケッチがこちら。 スズキ

また、同じくインテリアを担当した中西啓さんも、「このスケッチからすごくゆっくりとした時間が流れている、チルタイムみたいなところをインパネの造形などで反映しています」と続ける。

また、特に大きなこだわりとしてドアトリムを含めたステッチ関係が挙げられた。中澤さんは、その仕上がりに自信を見せている。

「実際に革を扱う家具屋さんに行ってどういう巻き込み方をしているか、どこの部分にステッチを縫い込んでいるかを見て、実際に購入して、クレーモデルの隣に置いてモデラーと一緒に質感や触り心地も同じような感じになるようにこだわりました。

ステッチの部分も金型を加工してくださるサプライヤーさんに出向いて、実際に職人さんが型をリューターで削っているところも見せて頂いて、ミリ単位でステッチの間隔を調整してここまで落とし込んでいます。ですから、触らない限りはわからないぐらい本物の革が貼ってあるようにしました」

パッと見はそれほど変わっていないような印象だが、話を聞けば聞くほど、作り込みは高く評価できるものだ。エクステリアはＡピラーから後ろのパネル類は変わっていないものの、違和感なく繋げてあるし、インテリアも上質な仕上がりで高いレベルといえる。走りに関してもかなりのこだわりがありそうなので、じっくりと乗ってみたい。