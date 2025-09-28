¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËèÆüÆ±¤¸¥¯¥ì¡¼¥à¡Ä50ÂåÃËÀµÒ¤òÌÛ¤é¤»¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î±ç·³¡É¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯7·î31Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼ª¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶Á¤¤æ¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ç¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤µ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤¿¥«¥¹¥Ï¥é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½¸À¤ä°Ò³Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ïº£¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
ÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¸åÆ£Èþ½ï¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦26ºÐ¡Ë¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡£
¢¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ¹È´¤¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿50ÂåÃËÀµÒ¤¬¡Ä
¸åÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÜµÒ¤ä·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¡£1¥ö·î¤Î¸¦½¤¸å¡¢ÃÏÊý¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ°ì½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½µ¤Ë3¡Á4²ó¤Û¤ÉÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¡¢50Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£ÃíÊ¸¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ¹È´¤¡£¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØÉ¹È´¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤Ïµ¬ÄêÎÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤ÉÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆþ¤ì¡¢Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ÃæÇ¯ÃËÀµÒ¤Ï¸åÆ£¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÎÌ¤òÆþ¤ì¤í¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¤½¤ÎÎÌ¤¬Å¬ÀµÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡ÇÍÅÝ¤µ¤ì¡ÖÂ¤¬¤º¤Ã¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÃËÀµÒ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾ì¤ÏÅ¹Ä¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÎÌ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ý¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Å¹Ä¹¤¬º£¸å¤Ïµ¬ÄêÎÌ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏºÆ¤ÓÅÜ¤ê¤À¤·¤¿¡£30Ê¬°Ê¾å¤â¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¼¹Ù¹¤Ë¸åÆ£¤µ¤ó¤òÀÕ¤á¡¢ÇÍ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤ËÅÜ¤ê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÂ¤¬¤º¤Ã¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¢¡ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡°Ì´¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤«¤éÃËÀµÒ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÉ¹Ìµ¤·¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£¥°¥é¥¹¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥Í¥Á¥Í¥Á¤·¤¿·ùÌ£¤äÃæ½ý¤òÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¡¹Àº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¡¢¿çÌ²¾ã³²¤Ë´Ù¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¼¤á¤ë¤Þ¤ÇÄÌ¤¦¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¡¢Å¹Ä¹¤ËÂà¿¦¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¹Ä¹¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢Âà¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÙ¿¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤À¤éÅ¹ÊÞ¤òÊÑ¤¨¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¤¬Æ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ë²ÈÂ²¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤ÎÁÄÉã¡¢½ÓÀµ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦62ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
