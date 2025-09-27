か、か、かんわいいぃぃぃ♡【ガチャ】全コンプしたくなる！「お菓子ガチャ」

見つけた瞬間、思わず二度見しちゃうレベルの可愛さ！ 本物そっくりのあのスナックが、手のひらサイズのミニチュアになってガチャに登場。今回は、大人の心までくすぐる、お菓子好き & ミニチュア好きにはたまらない、おもわず全種そろえたくなるガチャをご紹介します。

北海道愛がギュッ！「じゃがポックル ミニチュアチャーム」

カルビーの人気スナック「じゃがポックル」が、キーホルダーサイズのミニチュアになって登場！ パッケージは細部までリアルに再現されているうえ、キャラクターたちのゆるさも◎ 並べても、カバンにぶら下げても映える可愛さは、ファンにはたまりません。バッグやポーチにも付けたくなるアイテムです。

まるで本物！？「コアラのマーチ ミニチュアマスコットvol.1」

コアラのマーチ好きなら見逃せない、まさかのミニチュア化！ 箱だけでなく、コアラのチョコスナックさえもが再現されており、キャラクターの表情も一つひとつ異なるというこだわりっぷり。シリーズ第1弾では、全5種類のデザインがラインナップされています。ピンクのいちごチョコタイプもあるので、ぜひコンプしちゃいましょう！

