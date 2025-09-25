「PlayStation 5(CFI-2000A01)」

Amazonにて、「PlayStation 5」本体がセール価格で販売されている。期間は10月5日23時59分まで。

今回のセールでは、PS5のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、小型化を実現した「PlayStation 5(CFI-2000A01)」、完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」のほか、「PlayStation 5 デジタル・エディション」本体付属のコントローラーに加えてもう1台のコントローラーが同梱されたセット商品「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)」もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)】 PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)】