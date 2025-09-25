【Amazonセール】「PS5(CFI-2000A01)」と「PS5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」がお買い得「デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」も
【Amazon：「PS5」セール】 セール期間：9月25日0時～10月5日23時59分
「PlayStation 5(CFI-2000A01)」
Amazonにて、「PlayStation 5」本体がセール価格で販売されている。期間は10月5日23時59分まで。
今回のセールでは、PS5のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、小型化を実現した「PlayStation 5(CFI-2000A01)」、完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)」のほか、「PlayStation 5 デジタル・エディション」本体付属のコントローラーに加えてもう1台のコントローラーが同梱されたセット商品「PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)」もお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)】 【PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10019)】