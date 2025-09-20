鹿屋市で作られた弁当を食べた22人に食中毒の症状がみられ、黄色ブドウ球菌が検出されました。保健所は食中毒と断定し弁当を作った店に3日間の営業停止命令を出しました。

営業停止命令を受けたのは鹿屋市の弁当店・3PEACEです。県によりますと、この店が今月15日につくった唐揚げやミートボールが入った弁当を食べた2歳から49歳の男女22人におう吐や腹痛などの症状がみられました。このうち2歳の女の子と10歳の男の子が医療機関に入院しましたが、すでに退院し快方に向かっているということです。

患者と調理した人などを検査したところ黄色ブドウ球菌が検出され、鹿屋保健所は店がつくった弁当が食中毒の原因と断定しました。

保健所は弁当店に対し今月20日から22日までの3日間、営業停止命令を出しました。店は今月17日から19日まで営業を自粛しているということです。鹿児島市を除く県内でことし確認された食中毒は17件で、過去5年間で最も多くなっています。

県は、手洗いを徹底し、特に手や指に傷のある人は調理を避けることや、調理後はなるべく早く食べるなど食中毒対策を呼びかけています。

