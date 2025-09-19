Âå´±»³¤ËÂ³¤¡¢¿·½É±Ø¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î2¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¿·½É±Ø²þ»¥Æâ¡Ö¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡ª
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë
2025Ç¯9·î17Æü¡¢JR¿·½É±Ø²þ»¥Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡ÖEATo LUMINE¡Ê¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥Í¡Ë¡×Æâ¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤ë¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óËÉÙ¤Ê40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£Ä¾·ÂÌó10m¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÅ¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯5·îÂå´±»³¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ë2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ë50Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ÈÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤ÎÊ´¤Çºî¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È½À¤é¤«¤ÇË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏËèÄ«¡¢¿ßË¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼êºî¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Þ¤Ç¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡ª Ä¾·ÂÌó11cm¤ÎÄêÈÖ¥µ¥¤¥º¤«¤éÄ¾·ÂÌó16cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡¢Ä¾·ÂÌó5cm¤Î´Ý·Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Þ¤Ç·Á¤äÂç¤¤µ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡×360±ß¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¡¢Çö¤¯¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥å¥¬¡¼¥°¥ì¥¤¥º¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼4¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ä¾·ÂÌó5cm¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´Ý·Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È 4¸Ä¡×620±ß¡Ê¢¨¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ïºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄ¾·ÂÌó1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡È¥Æ¥¥µ¥¹¡É¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÏÄ¾·ÂÌó16cm¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó!!¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Æ¥¥µ¥¹¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º¡×580±ß¡Ê¢¨2025Ç¯10·î²¼½Ü¤Þ¤ÇËèÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Á¥ç¥³¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿Á¯¤ä¤«¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¡¢Çò¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ÇLA¥í¥´¤ò¤Î¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÖLA¥Ö¥ë¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¸ÂÄê LA¥Ö¥ë¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¥»¥Ã¥È 12¸Ä¡×5,500±ß¡Ê¢¨2025Ç¯10·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡£¡ÖLA¥Ö¥ë¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×°Ê³°¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä8¸Ä¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÆâÍÆ¤ÈÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ÆüËÜ¸ÂÄê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¿·½É±Ø¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Randy¡Çs Donuts ¿·½É¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38 EATo LUMINE JR¿·½É±ØB1F ²þ»¥Æâ¡ÊÀ¾²þ»¥ÊýÌÌ¡Ë
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
