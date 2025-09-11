『ソニックレーシング クロスワールド』、9月17日より無料体験版の配信が決定 グランプリやタイムトライアルなどを体験でき製品版への引継ぎも可能
ソニックたちが無限の世界が交差する次元を超えたレースバトルを繰り広げる『ソニックレーシング クロスワールド』（PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One、／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam、Epic Games Store））より、無料体験版の配信が9月17日に決定した。
【写真】予測不能なレースが展開されるスクリーンショット
本作では陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレースが体験できる。さらに、ソニックや仲間たち以外にも、DLCとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加する。
先日行われたオープンネットワークテストも大好評で、DL数は全世界で100万超え、アンケート結果でも94％が「満足」という結果になった。
そんな本作の「グランプリ」「タイムトライアル」「ガジェットカスタマイズ」「マシンカスタム」を体験できる体験版が、PS5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam、Epic Games）向けに9月17日配信決定。体験版では「ソニック」「テイルス」「ナックルズ」「エミー」が使用でき、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能だ。
『ソニックレーシング クロスワールド』は、PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One、／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam、Epic Games Store）向けに2025年9月25日に発売予定。
