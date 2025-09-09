新型レクサスISを初公開

レクサスは9月9日、Dセグメントのセダン『IS』の新型モデルのプロトタイプを公開した。新型レクサスISは、2026年初頭以降に各地域での販売が順次開始される予定である。

【画像】世界初公開された新型レクサスISプロトタイプの【画像】全26枚

『IS』は1999年の初代モデル登場以来、コンパクトFRスポーツセダンとして『クルマを操る楽しさを追求』し、レクサスの乗り味の礎を築いてきたモデルである。四半世紀にわたり全世界約40の国と地域で累計約130万台を販売してきた。



新型レクサスIS（プロトタイプ）。 レクサス

熟成の走りとデザイン

フルモデルチェンジとなった新型『IS』には、『IS300h』と『IS350』の2モデルを設定、これまでISが追求してきた『ドライバーがクルマと対話できる気持ちのいい走り』と『アグレッシブでスポーティなデザイン』のさらなる熟成が図られた。

走りにおいては、操舵感と車両安定性をさらに深化。電動パワーステアリングに『バリアブルギア』を採用することで、コーナーでの操舵角を抑え、より快適な操舵フィールが徹底追求されたという。



新型レクサスIS（プロトタイプ）。 レクサス

サスペンションには『リニアソレノイド式AVS（Adaptive Variable Suspension system）』を採用し、車両挙動の安定と路面からのショック低減を高次元で両立した。

エクステリアは、低重心かつワイドなスタンスをさらに強調したフロントフェイスにより、力強く精悍なスタイリングをより際立たせている。さらに『Fスポーツ』グレードには、新形状のリアスポイラーや新デザインの19インチ軽量アルミホイールを設定した。

ボディカラーは硬質なライトグレーにメタリックを加えることで、駆け抜けるような走りの世界観を表現した『ニュートリノグレー』を新たに加えた全8色を設定。スポーティさを演出するカラーラインナップとなっている。

インテリアでは、コンパクトFRスポーツセダンのコックピットとして、運転に集中できるデザインとなっている。センターディスプレイは12.3インチに大型化し、ドライバーの視界に配慮した視認性と操作性を確保した。同時に運転席正面のTFT液晶メーターも12.3インチに大型化し、シンプルなグラフィックでドライバーが視覚情報をダイレクトに受け取れる環境を提供する。

コンソール正面とスタートスイッチベゼルには竹繊維の特徴的な陰影を取り入れたオーナメントパネル『フォージド・バンブー（Forged bamboo）』を採用し、ISの力強い躍動感とスポーティなインテリアを演出する。

また、インテリアカラーには、太陽を覆う紅炎をイメージした新開発の『プロミネンス（PROMINENCE）』を設定し、アグレッシブでスポーティな室内を目指した。

そのほか、予防安全技術『レクサス・セーフティシステム・プラス』の機能拡充や、高度運転支援技術『レクサス・アドバンスト・ドライブ』の搭載により、長距離移動時などにおける運転をサポートし、ユーザーの移動時間をより快適なものとする。