¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¡¢¼ý´Æ¤Ø¡¡ºÇ¹âºÛ¡¢·º´ü1Ç¯¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï9Æü¡¢¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤¬²¾ÉÂ¤ò»È¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤Ø¤Î¼ý´Æ¤òÆ¨¤ì¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢²þ¤á¤Æ1Ç¯´Ö¤Î¼ý´Æ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â¨Æü¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ï¹ñ³°Æ¨Ë´Àè¤«¤é2023Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÁÊ¤¨¤Æ·Ù»¡ÉÂ±¡ÂÚºß¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ÏÅö»þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡½÷¤Î¼óÁê¼º¿¦¤ä¿·¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ËÂ³¤¡¢¥¿¥¯¥·¥óÇÉ¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£Ä¹Ç¯¥¿¥¤À¯¼£¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Æ±ÇÉ¤Î¡ÖÊø²õ¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ý´Æ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¥ó»á¤ÏÆ±ÆüÄ«¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇºÇ¹âºÛ¤ËÅþÃå¡£½ÐÄî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£4Æü¤Ë¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ç½Ð¹ñ¤·¤ÆÃæÅì¥É¥Ð¥¤¤ËÂÚºß¡£À¯¼£Åª¤ËµçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¹ñ³°Æ¨Ë´¤·¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛÁ°¤Ë¤ÏÌó50¿Í¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¾ÉÂµ¿ÏÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÈ¿¥¿¥¯¥·¥óÇÉ¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬ÉÂ±¡Ä¹¤é¤ò¿ÒÌä¤·¤¿¡£