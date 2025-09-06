【実話】「娘が社会人になったら離婚したい妻？」夫への愛情ゼロ＆部下と浮気した夫を心底許さない【著者に聞く】
家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年8月現在も『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載中。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の6〜9話までをお届けするとともに、世間では「娘や息子が社会人になるまで夫婦の体を保たないと」と思う妻が多く、この点などについても著者に伺った。
妻に浮気がバレてしまった夫。家のポストに投函されていた写真は、浮気相手のエマと夫しか持っていないはずで、一体誰が投函したのか謎は深まるばかりだ。
浮気がバレたことをエマに話すと、「どうしてそんなことになったのよ!?」と問い詰められる夫。写真がポストに投函されていて、妻は探偵などに不倫のことを依頼してないことも話す。
それを聞いて、「普通に探偵に依頼するでしょ!?」と冷静に言うエマ。さらにエマは会社を退職することを告げ、職場以外で会うのはこれで最後だという。
エマの言葉を聞いて驚いた夫は、「愛してるんだ！妻なんかよりもずっとずっと！」と大声で言う。けれど、夫の言葉は全く響かず、夫の手を振りほどいて、エマはその場から去ってゆく…。
妻に依頼された探偵は、2人の会話を側で録音していた。後日カフェで妻と会い、録音した会話を聞いてもらうと、妻は夫の本音を知って驚愕する。妻は夫にこれっぽちも愛情はなく、離婚したら一番ショックを受けるのは娘の庵だと思っている。
そして、「おばさん臭がキツすぎて耐えられないだよ！」「何より一緒にいるのが恥ずかしいんだよ！」などという夫の言葉を聞いて、妻は静かに涙を流すのであった。
――「おばさん臭がキツすぎて耐えられない」という夫の言葉を聞いて、どう思われましたか？
こういう言葉を聞いたらショックですよね…。しかもそれを陰口で言っていたと知ったら、なおのことショックだったと思います。長年連れ添う中で愛情の摩耗はあるかもしれませんが、自分に対する夫の愛情が嫌悪に変わっていると知ったら、もう一緒にいられないと思います。
――「娘や息子が社会人になるまで夫婦の体を保たなければ」と思っている妻は、多いのではないかと思います。この点について、家事しないと死ぬ旦那さんのご意見をお聞かせください。
気持ちは痛いほどわかります(笑)。世間体を気にする方は多いと思いますし、私自身もある程度家族として長く過ごしていると、急に離婚に踏み切るのは難しいのではないかと感じます。ただ、娘さんの立場で考えると、家族の体裁を保つためにお母さんが我慢している姿を見せることは、その後の人格形成的によくない影響を与えるのではないでしょうか。
果たして、妻はこの後どんな行動を取るのだろうか…!?家事しないと死ぬ旦那さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればこの機会にぜひ一度読んでほしい。
取材協力：家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)
