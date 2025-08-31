²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡Ä¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤È¤Ï
¡¡Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢9·î1Æü¤Ë¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤ä¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤è¤ê¤âÀ¤´ÖÂÎ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤ÏNG
Q.ÎãÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ä¹´üµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÁÊ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²Æ¤«¤é½©¤È¤¤¤¦»þ´üÆÃÍ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²ÈÄí¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ï³Ø¹»¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡Ø°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø³°¤Ç²æËý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤â¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÊý¤¬»Ò¤É¤â¤Ë°ÍÂ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶¦°ÍÂ¸¡Ù¤Ë¶á¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¿ÆÂ¦¤¬¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÙÁÊ¤¨¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢É½ÌÌ²½¤·¤Å¤é¤¤ÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Ä¹´üµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¸À¤¦¤Ï¤ä¤¹¤·¡Ù¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÅê¤²¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²È»ö¤Ê¤É¤ÎµÁÌ³¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÊüÇ¤¤·²á¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤Î¿Æ¤«¤é¤Î°ÍÂ¸¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø»ÒÎ¥¤ì¡Ù¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔ°Â¡Ù¡Ø²¿¤«ÀÜ¤·Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ù¤È¾¯¤·¤Ç¤â»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.»Ò¤É¤â¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ë¤«¤¹¤µ¤ó¡ÖÆ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¡ØÌµÍý¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¡Ù¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÅÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¿Æ¤¬¡Ø¼Ò²ñÅª¡¦À¤´ÖÂÎÅª¤Ë¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¿Æ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤¿¡Ø¼«¸Ê¼Â¸½¡Ù¡Ø¾µÇ§Íßµá¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ø¼«¸Ê°¦¡Ù¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¾¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê¿´Íý¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¾Ê¤ß¤¿¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÂº½Å¤·¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¿ÆÍ¥Àè¡Ù¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢³Ø¹»¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤Ø¤Î´Å¤¨¤È¤â¼è¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤ÎÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¹ÎÄê¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡×¤ä¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹Ô¤²á¤®¤ì¤Ð·òÁ´¤Ç¤Ê¤¤¿ÆÂ¦¤Î¿´Íý¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¼«¿È¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£