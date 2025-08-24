サウジアラビア王国館、新しく夜のプロジェクション「Her Influence」/ バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」【まとめ記事】
サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博における対話の促進と感動的な変革の展示へのコミットメントの一環として、影響力のあるサウジアラビアの女性たちが多様な分野で現在と未来を形作る姿を称えるビジュアル・トリビュート「Her Influence: マンガ・プロジェクション」を開始する。彼女たちの物語はマンガスタイルで表現され、パビリオンのサウジ広場の壁面に投影される。
ニラックス株式会社は、2025年9月10日（水）までの特別企画として、バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」を実施中だ。9店舗にて「ランチ料金」で利用いただけるお得なキャンペーンとなる。色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、店内仕込みでカラッとジューシーな「自家製唐揚げ」や「ピザ」「パスタ」などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「ソフトクリーム」や「クレープ」など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。
■かつてない高みへ！完全ワイヤレスイヤホン「JBL Sense Pro」がクラウドファンディングに登場
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル「JBL Sense Pro」をCCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて8月末から日本導入に向けたプロジェクト支援の募集をスタートいたします。また、告知ページにてLINEの友だち追加による事前登録を開始した。
■サウジアラビア王国館、新しく夜のプロジェクション「Her Influence」をスタート【大阪・関西万博】
■夜までランチ料金！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題「ニラックスブッフェ」
■「ウルトラマン（Cタイプ）」の登場ポーズを再現！ハイクオリティソフビ製フィギュア
フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、人気特撮作品「ウルトラマン」に登場する”ウルトララマン（Cタイプ）”を、ソフビ製で再現した「1/6特撮シリーズ Vol.114 ウルトラマン（Cタイプ） 登場ポーズ Ver.」を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始する。
■害虫の存在を考え、生き物の“棲み分け”を考える！害蟲展season6、東京・大阪で開催へ
8thCAL株式会社は、2025年8月23日（土）の東京会場を皮切りに、「害蟲（がいちゅう）展 Season6」を東京・大阪の2会場で開催し、入選を果たした計20作品を展示する。これに先立ち、同年8月22日（金）には、東京会場「MATERIO base」にてプレスレセプションが実施された。当日は、同社代表の岡部美楠子氏をはじめ、画家・絵本作家の舘野鴻氏、自在置物作家の満田晴穂氏、本展の優秀賞を受賞したアーティストが会場に駆けつけた。
