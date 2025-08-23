【ユニクロ黒ワンピ】が着回し抜群！ 40・50代の高見え♡「モノトーンコーデ」

「着る服がない……」そんなとき頼りになりそうなのが、テイスト問わず着回せそうな【ユニクロ】の「黒ワンピ」。高級感のある素材と美しいシルエットで、コーデをランクアップできそうな商品です。今回は、そんな黒ワンピを取り入れた、アラフォーママインフルエンサー@ma_anmiさんによる「モノトーンコーデ」をご紹介。高見えを狙いたいミドル世代は、ぜひお手本にして。

大人コーデをランクアップできる高見えキャミワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン素材と、バイアスカットによる美しいシルエットがリュクスなムードを演出。デイリーコーデを格上げできそうなキャミワンピ。ぽわん袖が映えるトップスを合わせれば、大人可愛いモノトーンコーデが即完成。リアルバイした@ma_anmiさんも「このワンピが1枚あると忙しい朝には本当に助かる」と愛用している様子。

テイスト問わず着回しOK！ 肌見せがちょうどいいお出かけコーデ

@ma_anmiさんが「ワンピは光沢感のある素材なので綺麗めなコーデにも使いやすい」とコメントしているように、テイスト問わず使えそうな着回し力の高さも魅力。レースジレを重ねれば、エレガントなムード漂うお出かけコーデが完成。一枚で着るのは抵抗があるミドル世代も、このスタイリングならトライしやすそうです。

お呼ばれシーンにもおすすめのドレスアップコーデ

華奢なストラップとVネックデザインで、スッキリと着こなせそうなキャミワンピは、レイヤードしやすいのも嬉しいポイント。@ma_anmiさんは、繊細なレース柄が目を引くワンピを重ねた「パーティーやお呼ばれシーンにもOKなドレッシーコーデ」を提案。リュクスなムード漂うオールブラックコーデは、周りから一目置かれるかも。

スタイルアップも狙える華やかモノトーンコーデ

ビスチェを重ねてメリハリをきかせた、スタイルアップコーデ。きちんと感もおしゃれ見えも備わったコーデは、@ma_anmiさんも「発表会や子供の行事のきちんと場面にも使える」とリコメンド。顔まわりがパッと映える白トップスを投入すれば、モノトーンコーデも華やかな印象に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i