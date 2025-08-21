「銀行員なら老後は安泰でしょう」--そんな周囲の羨望の声に包まれながら、田中夫妻（仮名）は退職しました。退職金2,000万円と企業年金で「これで安心」と思っていたのも束の間、退職から3年が経った現在、毎月多額の赤字に苦しんでいます。なぜ、誰もが羨む「安定職業」だった銀行員家庭が、こんなにも早く老後破産の危機に陥ってしまったのでしょうか。銀行員という職業の意外な制約と退職後に直面する現実から、あらゆる職業の人が学ぶべき教訓についてFPの青山創星氏が詳しく説明します。

田中正雄さん（65歳）は、大手地方銀行で32年間勤務、55歳で取引先会社に出向・転籍し、62歳で完全退職。銀行員時代の最後は大型店舗の次長職まで昇進し、50代半ばの年収は1,000万円程度でした。「銀行員なんて羨ましい。安定しているし、お金のプロだから投資も上手でしょう」と言われ続けてきました。

しかし、実際は全く違いました。

銀行員には厳格な投資制限があります。個別株式の売買は事前申請が必要で、FXや先物取引は禁止、短期売買も6ヵ月以内は原則認められません。部署異動のたびに制限される取引や取引可能な銘柄が変わるため、継続的な投資戦略を立てることすら困難でした。

間違いを犯さないため、正雄さんが現役時代にした投資はせいぜい投資信託と定期預金程度でした。まじめな銀行員にはこんな人が多いのです。

「同期の一般企業の友人たちが株式投資で資産を増やしているのを横目に、私たちは指をくわえて見ているしかなかった」と正雄さんは振り返ります。

妻の美香さん（63歳）も、「主人が銀行員だと、私の投資まで制限されることがあって、NISAも思うように活用できませんでした」と苦笑いします。

結果として、32年間で築けた資産は2,750万円。内訳は下記の通りです。

・退職金：2,000万円

・預貯金：500万円

・投資信託：250万円

長男の大学費用、長女の結婚資金、住宅ローンの返済に追われ、老後資金の準備はあと回しになっていたのです。

企業年金制度の変化で消えた「終身の安心」

もう一つ、田中夫妻には誤算がありました。それが、銀行業界の企業年金制度の大きな変化です。

「入行した当時、先輩たちは『企業年金があるから老後は安心だ。終身で月額十数万円はもらえる』と言っていました。それが蓋を開けてみたら……」

【実際の企業年金制度の変化】

・1980年代：確定給付年金、終身受給、月額十数万円

・2000年代：確定給付+確定拠出の併用制に移行

・2010年代：確定拠出年金中心に変更、運用リスクは個人負担

・現在：月額5万円の有期年金（15年間のみ）

「低金利環境と銀行再編の影響で、想定の半分以下まで減額されてしまいました」と正雄さんは肩を落とします。

とはいえ、田中夫妻の老後資金は、一般的に見れば特別少ないわけではありません。「勝ち組老後」とまではいかないかもしれませんが。銀行員というイメージにしては控えめという程度の金額です。この資産と年金でうまくやりくりできればよかったのですが、そうはいかなかった。問題の本質はそこにあったのです。

正雄さんは退職金2,000万円を受け取ったとき「退職金と企業年金とこれまでの蓄えがあれば老後は安心」と思いました。しかし、現実は厳しいものでした。

まず、退職金で住宅ローン残債1,200万円を一括返済。退職所得税・住民税なども引かれ、手元に残ったのは約750万円でした。

さらに、退職後にも国民健康保険料、介護保険料、所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の固定費が重くのしかかります。

「現役時代は給与天引きで意識していなかった費用が、退職後は直接家計を圧迫しました。特に国民健康保険料の高さには驚きました」と美香さんは深刻な表情を見せます。

結局、下記のように支出が収入を大きく上回り、月13万円の赤字家計に転落してしまったのです。

【退職直後の月次収支】

・収入：夫婦の国民年金・厚生年金＋企業年金＝28万円

・支出：生活費＋税金・社会保険料他＝41万円

-----------------------------------------------------------

収支：月13万円の赤字

さらに追い打ちをかけたのは、予想外の出費でした。正雄さんの白内障手術、美香さんの膝の治療、築25年の自宅の外壁塗装、車の買い替え……。

こうして、毎月の赤字補填のために退職金残高750万円と蓄えを取り崩し続けた結果、3年間で500万円が消えていました。残る資産は1,000万円弱。このままいけば、6年余りで底をついてしまいます。

老後破産を回避する3つの緊急戦略―個人の状況に応じた多様な選択肢

赤字家計に焦った正雄さんは、慌ててFP（ファイナンシャルプランナー）の元に駆け込みました。

「まだ間に合います。でも、今すぐ行動を起こす必要があります」

FPの永瀬財也さん（仮名）は、田中夫妻の家計を分析してこう断言しました。

「ただし、対策は一律ではありません。その人の年齢、健康状態、リスク許容度によって最適な対策は変わります」

永瀬FPが提示した対策は以下の通りです。

戦略1：生活水準の見直しと支出の最適化

まずは月額41万円の支出を徹底的に見直しました。

【削減項目】

・携帯電話を格安SIMに変更：月1.5万円削減

・生命保険の見直し：月3万円削減

・外食・娯楽費の削減：月4万円削減

・新聞・雑誌・サブスクの整理：月1万円削減

・光熱費・通信費の見直し：月1.5万円削減

・車の維持費見直し：月3万円削減

------------------------------------------------

合計：月14万円の支出削減

これで支出は月27万円まで圧縮できました。

戦略2：個人の状況に応じた資産運用戦略

田中さんは投資に興味があり、まだ頭もしっかりしているため、長期投資である程度のリスクを取って資産を増やしながら使っていく戦略が可能でした。

【田中さんのケース（積極運用型）】

・新NISA活用：300万円投資（年利4%想定）

・高配当株投資：200万円投資（配当利回り5%）

これにより、月約2.2万円の投資収益を確保。しかし、すべての人に同じ戦略が適用できるわけではありません。

【リスク回避型の選択肢】

・国債や定期預金中心の安全運用

【認知機能低下を考慮した選択肢】

・家族信託の活用

・成年後見制度の事前準備

・シンプルな金融商品への集約

永瀬FPは説明します。「70代後半以降は認知機能の低下リスクも考慮する必要があります。その場合、複雑な投資よりも、わかりやすい商品への集約が重要です」

戦略3：収入補完の多様な選択肢

収入補完のためにはさまざまな選択肢があります。田中夫妻の場合は、それぞれ信用金庫とスーパーでのパートをすることに決めました。

【田中夫妻の場合】

正雄さん：地元信用金庫で週3日勤務（月収10万円）

美香さん：近所のスーパーでレジ業務（月収5万円）

【他の選択肢】

・在宅ワーク（データ入力、翻訳など）

・シルバー人材センターの活用

・仕事や趣味で培った技能を活かした個人事業

長年にわたり身に着いた生活水準の切り下げは思いのほか大変でした。しかし、対策実施から6ヵ月後、田中夫妻の家計は劇的に改善しました。

【改善後の月次収支】

・収入：年金28万円＋アルバイト収入15万円＋投資収益2.2万円＝45.2万円

・支出：27万円

------------------------------------------------

収支：月18.2万円の黒字転換！

75歳以降を見据えた長期戦略

さらに、永瀬FPは重要な提案をしました。

「今の黒字を長期投資に回してもいいでしょう。ただし、75歳以降は投資戦略の見直しも必要です」

【10年間の資産形成計画】

・黒字の内、月15万円を投資

・年間180万円×10年＝1,800万円の投資

・年利4%運用で10年後の資産見込み：約2,200万円

【75歳時点での戦略転換リスク】

・資産から安全資産へのシフト

・個別株から債券・REITへ

・認知機能維持のための定期的な専門家相談

すべての人に共通する「老後破産回避」のための8つの教訓

田中夫妻の経験から学ぶべき教訓は、あらゆる職業・年齢の人に当てはまります。

【8つの教訓】

1．「安定職業神話」を過信しない

どんな職業でも、現代の老後には十分な備えが必要

2．退職後の固定費を事前に正確に把握する

税金や健康保険料などの社会保険料、家の維持管理費等々も勘案する

3．企業年金・退職金制度の実態を早めに把握する

制度変更で想定額が大幅に下がるケースが多発している

4．自分のリスク許容度を正確に把握する

年齢、健康状態、投資経験に応じた適切な戦略を選択する

5．認知機能低下を見据えた資産管理体制を構築する

75歳以降は複雑な投資を避け、シンプルな資産管理に移行する

6．生活水準の段階的引き下げを計画する

プライドより実益を重視し、計画的な支出見直しを実行する

7．複数の収入源確保と健康維持を両立する

働き続けることで収入と健康を同時に維持する

8．早期からの専門家相談も検討する

50代から定期的にFPなどの専門への相談も検討し、状況変化に応じて戦略を調整する

一人ひとりに最適な老後設計を

田中夫妻の事例は、決して他人事ではありません。現代日本では、どんな職業であっても「老後は安泰」と言えるケースは少なくなっています。しかし、重要なのは「一律の解決策はない」ということです。たとえば、資産運用一つとっても、下記の通り、タイプによって適切な方法は変わります。

・積極的な投資が可能な人：リスクを取って資産を増やす

・戦略安全性を重視する人：国債・定期預金中心の保守的運用

・認知機能低下が心配な人：シンプルで理解しやすい資産管理

田中さんのように投資に前向きで健康な65歳と、投資に不安を感じる70歳、さらに認知機能の低下が心配な80歳では、取るべき戦略は全く異なります。

だからこそ、早い時期からの老後対策が重要です。自分で考えるのには自信がないという方は、50代からFPなどに相談し、自分の状況変化に応じて戦略を調整していくことも安心につながる一つの方法です。銀行員に限らず自分の老後に真剣に向き合い、自分に最適な計画的準備が必要です。田中さん夫妻のように、危機に気づいたときが変化のチャンスです。

あなたの老後計画は、本当にあなたの状況に合った安心できるものになっていますか？職業や勤務先の「安定感」に安住せず、一人ひとりの状況に応じた最適な老後の安心を築く--それが現代を生きる私たちに求められているのです。早めの行動が、安心できる老後生活への第一歩となるでしょう。

ファイナンシャルプランナー

青山創星