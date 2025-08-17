百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、サプリメント部門のランキングをご紹介♪

【サプリメント部門】受賞商品はコレ！

出典: 美人百花.com

(A)愛飲している美容サプリは？

1位：Lypo-C リポ・カプセル ビタミンC

「飲み続けていると肌が安定する」「繁忙期の風邪予防になるし、元気になりたいときに飲むと翌朝の目覚めも◎」肌のためだけでなく、健康管理の一環に。

30包入 \7,776/スピック

2位：オバジ オバジC インナーリポショット

3位：フィネス 豊潤サジースティックタイプ

(B)よく飲む美容ドリンクは？

1位：エーザイ チョコラBB リッチ・セラミド

「口内炎や肌荒れが出たときに飲むと調子が戻る」コンディションに合わせてシリーズを飲み分けるなど、レディのお守り的存在に。

[機能性表示食品] 50ml \321(編集部調べ)/エーザイ

2位：ポッカサッポロフード&ビバレッジ キレートレモン MUKUMI

3位：資生堂 ザ・コラーゲン

掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」

撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部