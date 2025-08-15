中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明。かつてのチームメートらが、これまでの活躍を称えるとともに、労（ねぎら）いの声が相次いでいる。

広島の実家に仲間を呼び"中田会"を開催したり、球場や移動先で会うファンからのサインや写真に快く応じたり、親分肌で面倒見の良い性格から「大将」という愛称で親しまれ、チームメートからもファンからも愛されてきた。

中田の入団から、12年シーズンまで日本ハムでともにプレーした糸井嘉男氏は、自身のインスタグラムのストーリーズで、中田の登場曲「My HERO」を流しながら中田との現役時代の写真を投稿。「Big thank you SHOW TIME」「翔の前を打てたこと懐かしいし誇りやな」とつづった。同じく日本ハムの先輩の現在は阪神の小谷野栄一打撃コーチは「めちゃくちゃかわいい後輩だった。高卒で入ってきて、あんだけ振れる子なかなかいなかった。それは衝撃は受けました」と当時を懐かしんだ。

中田が日ハム入りした翌年に日ハムに入団し、中田が21年シーズン中に巨人に移籍するまで“名コンビ”としてファンに親しまれた杉谷拳士は「大将、18年間本当にお疲れ様でした！！」と中田との2ショットを投稿。「同じ時代に同じグラウンドで野球ができたことを、心から誇りに思います」と敬意を表し、「まずは身体をゆっくり休めてください」と呼びかけた。

21年から23年まで巨人で同僚だったオリオールズの菅野智之投手は、14日（日本時間15日）本拠でのマリナーズ戦後、中田について「同級生で、僕らの世代の打者ではショウはナンバー1で、ずっと僕の憧れの存在だった」と話し、「僕が投げた試合もよく打ってくれましたし、本当に僕らの世代を代表するいいバッターで、印象にも残るバッターだった」と語った。

同じく巨人で同僚だった坂本勇人内野手は「ちょっと前に連絡くれて。聞いたときは本当に寂しいですし、ジャイアンツに来るときも一緒にプレーできてよかったなと話した。あれだけ存在感のある野球選手って今なかなか…そういう選手がやめるのは寂しいですけれど、お疲れさまでしたという気持ちです」と惜しんだ。また「何より守備が僕は天才だなと思って。ホームランばかりイメージがありますけど、彼の守備は日本一うまいんじゃないかなと思いました」と語った。

◇中田 翔（なかた・しょう）1989年（平元）4月22日生まれ、広島県出身の36歳。大阪桐蔭では1、2年夏、3年春と3度甲子園出場。高校通算87本塁打。07年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。14、16、20年に打点王。21年8月に無償トレードで巨人移籍。24年からは中日でプレー。13、17年WBC、15年プレミア12日本代表。1メートル84、107キロ。右投げ右打ち。