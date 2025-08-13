「巨人３−４中日」（１３日、東京ドーム）

巨人・田中将大投手が今季５度目の先発マウンドに上がったが、味方の失策に足を引っ張られた。５回３失点（自責点０）で降板となり、今季２勝目とはならなかった。

３点リードの五回１死一塁。山本を併殺コースの二ゴロに打ち取ったが、門脇の二塁への送球が左翼方向にそれる間に１点を返された。続く上林に右越え適時二塁打を浴びて１点差とされると、２死二塁からはボスラーに中前適時打を浴びて同点に追いつかれた。

一塁側ベンチに戻り、帽子を取ってタオルで汗を拭った右腕。顔を上げると、悔しさがこみ上げたのか、厳しい視線をグラウンドに向けるシーンがあった。

田中将は「バックに助けてもらっていたので、最少失点で抑えたかったですが、それができず非常に悔しい投球になってしまいました」とコメントし、門脇のミスをカバーできなかった自らへのいら立ちをにじませた。

逆転負けを喫した試合後には「ゲームを通していい守りに本当に助けられていたので、１点を失った後、なんとかカバーして抑えたかったっていう思いが強かったですし、リードしたまま降りないといけないなという風に思っていたので、後続のピッチャーに負担をかけて申し訳ないなという気持ちですね」と踏ん張りきれなかった自らを責めた。

７日のヤクルト戦では、六回途中３安打２失点（１自責）で勝ち投手の権利を持って降板したが、救援投手の乱調で今季２勝目が消滅していた。

日本で１２０勝、メジャーで７８勝を挙げている田中将は、日米通算２００勝にあと２勝と迫っていたが、またも足踏みとなった。