美人トレーナー、タイトドレスでボディライン強調「圧巻のプロポーション」「背中も綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】モデルでインフルエンサー、パーソナルトレーナーの大柳麻友が12日、自身のInstagramを更新。ハワイでのドレスアップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人トレーナー、タイトドレスでボディラインくっきり
大柳は「Breathe slowly, and feel the peace of the night wrapping around you like a soft blanket, keeping you warm and calm.」と英語で詩的なメッセージを投稿し、夜の静寂と安らぎについて表現した。
投稿では、ベージュのタイトドレスを着用した大柳がハワイの美しいイルミネーションを背景にポーズを決めた写真を公開。バックリボンが特徴的なドレスで鍛え抜かれたボディラインを強調し、エレガントな立ち姿が印象的である。
この投稿に、ファンからは「イカしてる」「圧巻のプロポーション」「背中も綺麗」「美しい」「スタイル抜群」「エレガント」「素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大柳麻友、ハワイの夜景をバックにタイトドレス姿披露
