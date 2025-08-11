「はぁ、もういいや…それなら今度にしよ」生理に理解がない男に幻滅した話
恋をすると、相手のすべてが愛おしくなるものですよね。でも、ちょっとしたきっかけで「あれ？なんか違うかも……」と、幻滅してしまうことも。特に、彼氏のデリカシーのない言動には、ガッカリさせられる女性も多いのではないでしょうか。今回は、彼氏の生理に対する無理解な態度に幻滅した女性のエピソードをご紹介します。
彼の無理解に幻滅
「生理痛がひどい日、彼とのデートを楽しみにしていたけれど、どうしても体調が優れずデートを延期してもらうように連絡したところ、返ってきた言葉は「はぁ、もういいや……。それなら今度にしよ」という冷たい一言でした。そんな態度を取られてしまい、悲しくなってしまった私。彼氏からしたら「たかが生理でしょ？」という気持ちだったのかもしれません。女性にとってはつらい時期なのに、まったく寄り添ってくれない彼の態度に、私は「彼女が体調悪いって言ってるんだから、ちょっとくらい思いやりがあってもいいんじゃないかな……」と胸の奥で正直幻滅しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）
▽ 生理に対する理解は、男性にとって必須のスキルともいえるでしょう。パートナーのつらい時期に寄り添える優しさを持っている男性は、女性からすると本当に大切にしたい存在ですよね。彼の言動に「あれ？」と感じたときは、一度冷静になって二人の関係を見つめ直すチャンスかもしれません。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。