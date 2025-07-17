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Kaoru¡Çs deflected opener Stoke! pic.twitter.com/0VdkmC9igq— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 16, 2025