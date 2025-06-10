´ñ´ñ²ø²ø¡ª¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥à¥¥à¥¤ª¤¸¤µ¤ó½Ð¸½¡¡¼Â¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢³¹¤Ë½ÐË×¤¹¤ë²ø¤·¤¤¡È´ñ´ñ²ø²ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤òÂçÄ´ºº¡ª¡¡¤½¤Î1¿Í¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ò¤Ï¤¡¢½÷ÀÍÑ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ËèÆü¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡È´ñ´ñ²ø²ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈáÄË¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçºå¤Î¡È´ñ´ñ²ø²ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¿Í·Á¤òÊú¤Ã¤³¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³Ê¹¥¤Ç¾¦Å¹³¹¤ò¥¦¥í¥¦¥í¡£Èà¤ÎÊ£»¨¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¡È¿´¤Î¶õÆ¶¡É¤ËÎÞ¡Ä¡Ä¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎË¿½ê¤òËèÆüÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ë¹»Ò¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉþÁõ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¿È¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¡£¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯Â¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥à¥¥à¥¡¢È©¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤À¡£
¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡ËÃµÄå¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶ÌÜÎ©¤Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÉáÃÊÃå¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ò¥é¥Ò¥é¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥«ー¥È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼«¾Î¡Ö¤Þー»Ò¡×¤µ¤ó¡£54ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÊ»Ò¤Ï¡¢¤Þー»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³æ¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¡×¾õÂÖ¤ÇÁ´¤¯ÏÃÂê¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï²ñÏÃ¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þー»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³æ¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¹¬¤»¡×¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸Â³¤±¤ë¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¤Þー»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¡¹ÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð²È¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¼«¼¼¤Ç¤Ï¥¹¥«ー¥È¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¤Î»Ñ¤Ç¡Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò²ÈÂ²¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤Þー»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö²ÈÂ²¤¬¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þー»Ò¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¤È¡¢¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï»×¤ï¤ºµã¤¤½¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÎÞ¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤¿¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï¡¢¤Þー»Ò¤µ¤ó¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Êú¤´ó¤»¤Æ¸ª¤òÍ¥¤·¤¯¤µ¤¹¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Þー»Ò¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Ä¤ò´Ó¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤¿¡£
VTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÜÌä¤ÎÈøÌÚÄ¾¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ä¤·¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«µï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÈøÌÚ¸ÜÌä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶ÉÄ¹ÂåÍý¤Î¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡ËÃµÄå¤Ï´¶³´¿¼¤¯ð÷¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù6·î6ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾×·âÂ³¡¹¡ª¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢Ìó250¥¥í¤ÎÎÏÀÐ¤Ë³Æ³¦¤ÎÎÏ¼«Ëý¤¬Ä©¤à¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¿À¼Ò¤ÎÎÏÀÐ¡×¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÈÃµÄå¤¬°ì¿¨Â¨È¯¡Ê!?¡Ë¤Ê¡Ö²ÙÊª¤¬Â¿¤¹¤®¤ë½÷¡×