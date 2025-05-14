ËõÃã¹¥¤É¬¸«¡ª¡¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡ÖËõÃã¥Ù¥ê¡¼¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï5·î13Æü¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡ØËõÃã¥Ù¥ê¡¼¡Ù¡×¡Ê351±ß¡Ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½é²Æ¤òºÌ¤ëËõÃã¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡ØËõÃã¥Ù¥ê¡¼¡Ù¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËõÃã¤Î¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¹á¤ê¿¼¤¤ËõÃã¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËõÃã¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤È¥Ù¥ê¡¼¤ÎÀÖ¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ª¡¡¡Á¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡ØËõÃã¥Ù¥ê¡¼¡ÙÊÓ¡Á
¡þ¡ú¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¥³¥¯¿¼¤¯¹á¤ê¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
É÷Ì£Ë¤«¤Ç¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹
¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤ÎÐ¿§¤ÎËõÃã¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÖÃ¸¡Ê¤¢¤ï¡Ë¤ß¤É¤ê¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¡õËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¡ÖÃ¸¡Ê¤¢¤ï¡Ë¤ß¤É¤ê¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£·Ú¤ä¤«¤ÊËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½é²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´Å¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ËõÃã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥µ¥ó¥É¡ØËõÃã¥Ù¥ê¡¼¡Ù
ÆâÍÆÎÌ¡§60ml
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/matcha-berry/
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë