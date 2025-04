「Docusign IAM for CX」発表会 / 神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園、クラウドファンディングを開始【まとめ記事】

左がドキュサイン・ジャパン株式会社 シニア・プロダクトマーケティングマネージャーの寺村翔氏、右がドキュサイン・ジャパン株式会社取締役社長の竹内賢祐氏ドキュサイン・ジャパン株式会社は、2025年4月9日に報道関係者向けのメディアラウンドテーブルを開催し、2025年度の事業戦略およびAI搭載のインテリジェント契約管理システム「Docusign IAM for CX」の日本ローンチについて発表した。同社は、電子署名サービス分野で世界シェアNo.1を誇るDocusignの日本法人であり、インテリジェント契約管理のリーディングカンパニーでもある。説明会には、取締役社長の竹内賢祐氏とマーケティングリードの寺村翔氏が登壇し、2025年度の事業方針について説明を行った。

神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園は、日本最高峰の食材を囲炉裏で楽しむことができる焼肉店である。内閣総理大臣賞を受賞した黒炭を使用しており、煙や匂いが少ないのが特徴だ。また、世界的に希少価値の高いジャパニーズウイスキーも豊富に取り揃えられている。そんな祇園がクラウドファンディングを2025年4月23日(水)より開始した。■『縦置き×12ポート×4K』の全部盛り!最新USB-Cドッキングステーションサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、2画面出力に対応。機器を多く接続できる12 in 1仕様、ノートパソコンを縦置きできるスタンド一体型のUSB-Cドッキングステーション「400-VGA029」を発売した。本製品は、ノートパソコンを縦置きできる、スタンド一体型のUSB-Cドッキングステーション。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているため、省スペースでスタイリッシュに設置することができる。HDMI×2、USB A×4、USB-C×1、USB PD(給電)、LAN、SD/microSDカード、3.5mm4極ジャックに対応した12 in 1仕様だ。■もう迷わせない、中華を代表する3品を一度に!「かつやの中華ざんまい丼」アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「かつやの中華ざんまい丼」の販売を2025年4月25日(金)より期間限定で開始する。1人で中華料理を食べたいと思ったときに、複数種類を選べないからどれにしようかと迷うことはないだろうか?そんな時は、「かつやの中華ざんまい丼」この一択で、選ぶ時間と迷いを解決する。甘辛いタレが絡んだ厚切り肉の回鍋肉とチキンカツに甘酸っぱいネギダレをかけた油淋鶏、海老チリソースをかけた海老フライをひとつの丼に盛り付けた。■契約管理の新たな時代へ!「Docusign IAM for CX」発表会ドキュサイン・ジャパン株式会社は、2025年4月9日に報道関係者向けのメディアラウンドテーブルを開催し、2025年度の事業戦略およびAI搭載のインテリジェント契約管理システム「Docusign IAM for CX」の日本ローンチについて発表した。同社は、電子署名サービス分野で世界シェアNo.1を誇るDocusignの日本法人であり、インテリジェント契約管理のリーディングカンパニーでもある。説明会には、取締役社長の竹内賢祐氏とマーケティングリードの寺村翔氏が登壇し、2025年度の事業方針について説明を行った。■工場や倉庫での粉塵対策に最適!防塵ラックサンワサプライ株式会社は、防塵性能を備えた防塵ラック「MR-FA〇シリーズ(ベーシックタイプ)」「MR-FAP〇シリーズ(クーラー付き)」「MR-FAK〇シリーズ(簡易タイプ)」と、専用キーボード収納台「MR-FA〇KBS」、専用スタンド「MR-FA〇STN」を発売した。高密度の吸気フィルターで外気を取り込み、粉塵の侵入を抑えながら、ラック内を外気とほぼ同じ温度に保ち、クリーンな内部環境を実現する。ゴムパッキン式のケーブル通し穴付きで、ホコリの侵入を防ぐ。また、集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しており、うち2個口は常時通電口となっているため、電源を切れない機器の接続に便利だ。■日本最高峰の食材を囲炉裏で楽しめる!神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園、クラウドファンディングを開始神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園は、日本最高峰の食材を囲炉裏で楽しむことができる焼肉店である。内閣総理大臣賞を受賞した黒炭を使用しており、煙や匂いが少ないのが特徴だ。また、世界的に希少価値の高いジャパニーズウイスキーも豊富に取り揃えられている。そんな祇園がクラウドファンディングを2025年4月23日(水)より開始した。■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube ITビジネスに関連した記事 を読む・スマートサービスのスピーディーな実装を目指す!「Be Smart Tokyo」プロジェクト報告会・ロゼッタと国立がん研究センター中央病院、生成AIによる治験関連文書作成の自動化に関する共同研究の初年度の開発状況を発表・次世代起業家の登竜門!「IVS2025 LAUNCHPAD」の審査員が続々と決定【IVS2025】・EY新日本、イノベーションを推進するスタートアップ企業15社を表彰・4つの地球の未来で気候変動問題を“自分事”に!EY Japanが没入型体験イベント「Four Futures」を開催