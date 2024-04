スッキリした味わいに！コーセーフーズ「コミローナ　旨しおキャベツの素」

コーセーフーズは、「コミローナ 旨しおキャベツの素」をリニューアル。

より便利に・より使いやすく・より美味しくバージョンアップしました。

コーセーフーズ「コミローナ 旨しおキャベツの素」

商品名 : コミローナ 旨しおキャベツの素

内容量 : 33g(11g×3袋)

賞味期限 : 常温13ヶ月

希望小売価格 : 172円(税込み)

販売場所 : 全国展開(スーパーマーケット・ドラックストア)

オンライン販売(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・

こうじや里村オンラインショップ)

商品詳細ページ:

https://www.kohseis.co.jp/tukeru/products/detail_61.html

お客様の声と解決策

・出来上がりが多すぎて、食べきれない

→[解決策]1回の出来上がりを300g〜400gを200gに変えよう

・味が強すぎて、飽きてしまう

・キャベツはよく使うが使い切れず捨ててしまう

→[解決策]ガーリックとゴマの風味を残しつつ、後味をスッキリさせよう

大きめの刻み昆布を入れ素材の旨味を引き立たせよう

しおキャベツ

●結果

スッキリした味わいになったため、ごま油を加えて、和えるだけでも漬け込んでも美味しく食べられ、昆布とゴマのアクセントでより旨味を増しました。

