人気キャラクター「コリラックマ」の20周年記念となるコリラックマと旅するツアーイベント「コリラックマのわくわくトリップ」が2024年6月27日(木)から大丸東京店を皮切りに全国5都市を巡回することが発表された。コリラックマは、サンエックスが展開する「リラックマ」シリーズに登場するキャラクター。どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコ。コリラックマは、2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場した。

「コリラックマのわくわくトリップ」では、限定品を含めたグッズや、コリラックマのいたずら&やんちゃでいっぱいの楽しい企画となっている。さらに同企画とあわせて、株式会社寺子屋が運営する全国の「りらっくま茶房/りらっくまの湯」が期間限定でコリラックマをメインとした装飾の「こりらっくま茶房/こりらっくまの湯」となる。コリラックマや、リラックマの仲間たちのファンの方はお見逃しなく!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.