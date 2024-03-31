Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年3月29日9時から4月1日23時59分まで「Amazon新生活セール FINAL」を開催中。

現在、ほぼApple Pencilと言っても過言ではない性能を備える「iPad タッチペン」やスマホとワイヤレスイヤホンが同時充電可能な「2 in 1 magsafeワイヤレス充電器」などUGREEN（ユーグリーン）のデスク周辺アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年3月31日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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「Apple Pencil（第2世代）」に負けず劣らずの描き心地！ UGREENの「iPad タッチペン」が20%オフで3,200円未満とコスパ抜群

UGREEN iPad タッチペン アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン 超高感度 極細 0遅延 傾き感知 誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini 6など対応 3,199円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

ケーブルいらずでデスクもスッキリ！ iphoneとAirPodsを同時充電可能な「2 in 1 magsafeワイヤレス充電器」が36%オフ

UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証 3,519円 （36%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック 3,580円 （48%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Nexode 充電器 100W 4ポート 新生代GaN技術 Type-c PD急速充電器 USB-C3とUSB-A1 MacBook Dell iPad iPhone Android シリーズ対応 PSE技術基準適合 折畳み式プラグ 5,388円 （40%オフ） Amazonで購入する PR PR

マグネット式だから歩きながらの充電も可能。UGREEN「Magnetic Wireless モバイルバッテリー（5000mAh）」が3,500円以下の大特価

UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー 145W高出力 25000mAh大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 単ポート140W高出力・入力65W対応 パススルー機能 低電流モード搭載 240W USB-Cケーブル付 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB205 10,864円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720 7,999円 （20%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh マグネット式 ワイヤレス充電対応 薄型 コンパクト お肌に優しいシリコン素材 USB-C入出力/ワイヤレス出力 7.5W / ワイヤーPD15W急速充電対応 / PSE技術基準適合 iPhone15-12シリーズ マグネット対応機種に適用 ブラック PB560 3,424円 （31%オフ） Amazonで購入する PR PR

縦置きも横置きも高さ調整も自由自在！ 折りたたみ式スマホ&タブレット用スタンドが31%オフでお得

UGREEN ノートパソコンスタンド 縦型 2台収納 pcスタンド 縦置き 収納 2スロット 幅調整可能 2槽 アルミ合金製 シリコーンゴム傷防止 15.6インチまで対応 パソコンスタンド 全機種対応MacBook Pro Surface iPad HP Lenovo ThinkPad など 2,680円 （23%オフ） Amazonで購入する PR PR

UGREEN スマホスタンド MagSafe対応 卓上用 マグネットスタンド 折り畳める iPhone15 14 13 12シリーズ対応 MagSafeケース対応 三関節調整 アルミニウム合金製 マグセーフスタンド 2,064円 （31%オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN タブレット スタンド 折りたたみ式 高さ角度調整 アルミ製 姿勢改善 持ち運びに便利 充電可能 人間工学設計 卓上縦置き iPad/Kindle/Surface/Switch機種 4.7-12.9インチに対応 (シルバー) 2,499円 （31%オフ） Amazonで見る PR PR

外出先での写真や動画データ転送に便利。OTG機能付きでAndroidデバイスにも対応しているSDカードリーダー（USB-C & USB 3.0）が32%オフ

UGREEN SDカードリーダー Type-C OTG対応 1台2役 USB3.0 Microsd 2TBまで大容量カードに対応 Android スマホ タブレット、MacBook、Windows PCに適用 1,019円 （32%オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Revodok 1071 USB-Cハブ 7-IN-1 USB ハブ Type-C PD100W急速充電 USB-C 5Gbps高速転送 4K HDMIハブ USB 3.0 2ポート拡張 SD Micro SD/TFカードリーダー付き タイプC アダプター Mac air/Pro/Rog Ally Dell XPS HP Surface Go Galaxy Xperia 5などに対応 3,199円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazon新生活セール FINAL｣は、4月1日23時59分まで開催中！

Source:Amazon新生活セール FINAL