[3.20 J3第5節](サンアル)

※14:03開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 35 神田渉馬

DF 4 高橋祥平

DF 5 常田克人

DF 7 馬渡和彰

DF 17 山本龍平

MF 10 菊井悠介

MF 14 安藤翼

MF 15 山本康裕

MF 23 滝裕太

MF 46 安永玲央

FW 11 浅川隼人

控え

GK 1 大内一生

DF 40 樋口大輝

DF 44 野々村鷹人

MF 6 山口一真

MF 8 住田将

MF 22 佐相壱明

MF 41 村越凱光

監督

霜田正浩

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 3 斉藤諒

DF 5 佐古真礼

DF 51 深津康太

MF 6 高橋峻希

MF 8 弓削翼

MF 13 小暮大器

MF 17 新里涼

MF 23 豊田晃大

MF 30 安達秀都

FW 7 深堀隼平

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 18 宮市剛

DF 25 大和優槻

MF 10 オタボー・ケネス

MF 29 水野晃樹

MF 77 小松寛太

FW 9 都倉賢

監督

中三川哲治