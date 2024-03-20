松本vs岩手 スタメン発表
[3.20 J3第5節](サンアル)
※14:03開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
MF 10 菊井悠介
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 23 滝裕太
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 1 大内一生
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 22 佐相壱明
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 5 佐古真礼
DF 51 深津康太
MF 6 高橋峻希
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 17 新里涼
MF 23 豊田晃大
MF 30 安達秀都
FW 7 深堀隼平
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 29 水野晃樹
MF 77 小松寛太
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治
※14:03開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 17 山本龍平
MF 10 菊井悠介
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 23 滝裕太
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 1 大内一生
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 22 佐相壱明
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 3 斉藤諒
DF 5 佐古真礼
DF 51 深津康太
MF 6 高橋峻希
MF 8 弓削翼
MF 13 小暮大器
MF 17 新里涼
MF 23 豊田晃大
MF 30 安達秀都
FW 7 深堀隼平
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 18 宮市剛
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 29 水野晃樹
MF 77 小松寛太
FW 9 都倉賢
監督
中三川哲治