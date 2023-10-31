2023年バロンドールはメッシが受賞！全授与者と30人のランキングがこちら

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2022年度のバロンドール授与式がパリで行われた。各種受賞者はこのようになった。

男子バロンドール

リオネル・メッシ（PSG⇒インテル・マイアミ、アルゼンチン代表）

女子バロンドール

アイタナ・ボンマティ（バルセロナ、スペイン代表）

コパ・トロフィー（21歳以下対象）

ジュード・ベリンガム（ドルトムント⇒レアル・マドリー、イングランド代表）

ヤシン賞（最優秀GK）

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表）

ゲルト・ミュラー賞（最優秀FW）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー代表）

ソクラテス賞（社会的：慈善的プロジェクトへの貢献度）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー、ブラジル代表）

男子クラブオブザイヤー

マンチェスター・シティ

女子クラブオブザイヤー

バルセロナ

また、男子バロンドールの順位はこのようになった。

1位　リオネル・メッシ
2位　アーリング・ハーランド
3位　キリアン・エムバペ
4位　ケヴィン・デブライネ
5位　ロドリ
6位　ヴィニシウス・ジュニオール
7位　フリアン・アルバレス
8位　ヴィクトル・オシメーン
9位　ベルナルド・シウヴァ
10位　ルカ・モドリッチ
11位　モハメド・サラー
12位　ロベルト・レヴァンドフスキ
13位　ヤシン・ブヌ
14位　イルカイ・ギュンドアン
15位　エミリアーノ・マルティネス
16位　カリム・ベンゼマ
17位　フヴィチャ・クヴァラツヘリア
18位　ジュード・ベリンガム
19位　ハリー・ケイン
20位　ラウタロ・マルティネス
21位　アントワーヌ・グリーズマン
22位　キム・ミンジェ
23位　アンドレ・オナナ
24位　ブカヨ・サカ
25位　ヨシュコ・グヴァルディオル
26位　ジャマール・ムシアラ
27位　ニコロー・バレッラ
28位　ランダル・コロムアニ
28位　マルティン・ウーデゴール
30位　ルベン・ディアス

コロムアニとウーデゴールは同率。

メッシが史上最多の8度度目の受賞となった一方、クリスティアーノ・ロナウドは2004年以降で初めてノミネートから外れた。

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なお、女子バロンドール候補にノミネートされていた長谷川唯は27位だった。