2023年バロンドールはメッシが受賞！全授与者と30人のランキングがこちら
2022年度のバロンドール授与式がパリで行われた。各種受賞者はこのようになった。
男子バロンドール
リオネル・メッシ（PSG⇒インテル・マイアミ、アルゼンチン代表）
女子バロンドール
アイタナ・ボンマティ（バルセロナ、スペイン代表）
コパ・トロフィー（21歳以下対象）
ジュード・ベリンガム（ドルトムント⇒レアル・マドリー、イングランド代表）
ヤシン賞（最優秀GK）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ、アルゼンチン代表）
ゲルト・ミュラー賞（最優秀FW）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ、ノルウェー代表）
ソクラテス賞（社会的：慈善的プロジェクトへの貢献度）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー、ブラジル代表）
男子クラブオブザイヤー
マンチェスター・シティ
女子クラブオブザイヤー
バルセロナ
また、男子バロンドールの順位はこのようになった。
1位 リオネル・メッシ
2位 アーリング・ハーランド
3位 キリアン・エムバペ
4位 ケヴィン・デブライネ
5位 ロドリ
6位 ヴィニシウス・ジュニオール
7位 フリアン・アルバレス
8位 ヴィクトル・オシメーン
9位 ベルナルド・シウヴァ
10位 ルカ・モドリッチ
11位 モハメド・サラー
12位 ロベルト・レヴァンドフスキ
13位 ヤシン・ブヌ
14位 イルカイ・ギュンドアン
15位 エミリアーノ・マルティネス
16位 カリム・ベンゼマ
17位 フヴィチャ・クヴァラツヘリア
18位 ジュード・ベリンガム
19位 ハリー・ケイン
20位 ラウタロ・マルティネス
21位 アントワーヌ・グリーズマン
22位 キム・ミンジェ
23位 アンドレ・オナナ
24位 ブカヨ・サカ
25位 ヨシュコ・グヴァルディオル
26位 ジャマール・ムシアラ
27位 ニコロー・バレッラ
28位 ランダル・コロムアニ
28位 マルティン・ウーデゴール
30位 ルベン・ディアス
コロムアニとウーデゴールは同率。
LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj
— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
メッシが史上最多の8度度目の受賞となった一方、クリスティアーノ・ロナウドは2004年以降で初めてノミネートから外れた。
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なお、女子バロンドール候補にノミネートされていた長谷川唯は27位だった。