やす子、“同じ高校出身”の芸能人が豪華すぎると話題
【モデルプレス＝2023/10/03】お笑いタレントのやす子が2日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。同じ高校に通っていた芸能人を明かした。
◆やす子、“同じ高校出身”の芸能人が豪華すぎる
この日やす子は、お笑い芸人ダイヤモンドの小野竜輔と食事に行った際の写真を公開。「宇部中央高校出身芸人です！」とつづり、芸人仲間でありながら同じ高校の出身であることを明かした。
宇部中央高校出身芸人です??????????
谷山紀章さんやYOASOBIのAyaseさんも同じ母校です?????? https://t.co/kmSFeuCRBL— やす子 (@yasuko_sma) October 2, 2023
さらに、やす子は声優の谷山紀章や人気音楽ユニット・YOASOBIのボーカロイドプロデューサーのAyaseも母校が同じであることを打ち明けていた。
知人の知人さんから譲り受けたTシャツ— 谷山紀章 (@kishownstarmaps) May 27, 2023
PHX×DEN初戦Ball Arena
現地観戦しないと手に入らないレア物
こんなん頂いちゃって…
幸せ者で〜す?? pic.twitter.com/4xIq4Dc8jf
この投稿にSNS上では「宇部中央高校すごすぎる」「スターが沢山！」「有名人多すぎる！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】