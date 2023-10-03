やす子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2023/10/03】お笑いタレントのやす子が2日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。同じ高校に通っていた芸能人を明かした。

【写真】やす子、“同じ高校出身”の豪華芸能人明かす

◆やす子、“同じ高校出身”の芸能人が豪華すぎる


この日やす子は、お笑い芸人ダイヤモンドの小野竜輔と食事に行った際の写真を公開。「宇部中央高校出身芸人です！」とつづり、芸人仲間でありながら同じ高校の出身であることを明かした。


さらに、やす子は声優の谷山紀章や人気音楽ユニット・YOASOBIのボーカロイドプロデューサーのAyaseも母校が同じであることを打ち明けていた。



この投稿にSNS上では「宇部中央高校すごすぎる」「スターが沢山！」「有名人多すぎる！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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