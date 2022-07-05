¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡ÙÂè4ÃÆ¡õÂè5ÃÆ¤Ç´ÆÆÄ¸òÂå¤«¡Ä¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¼¨º¶
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡Ê2026Ç¯12·î18ÆüÁ´ÊÆ¸ø³«¡Ë¤ÈÂè5ÃÆ¡Ê2028Ç¯12·î22ÆüÁ´ÊÆ¸ø³«¡Ë¤Ï¼«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ ±ÑEmpire»ï¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ÒÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÇËÖÈ¯¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÈÀè½»Ì±Â²¥Ê¥ô¥£¤Î¹³Áè¤ò¡¢³×¿·Åª¤Ê±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ±ÇÁü²½¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡£º£Ç¯12·î16Æü¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤¬ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2024Ç¯12·î20Æü¤Ë¤ÏÂè3ÃÆ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÈÂè3ÃÆ¤òÆ±»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢À½ºîÁ°¤ÎÂè4ÃÆ¤ÈÂè5ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÏÂ¾¤Ë¤âÌÌÇò¤¤´ë²è¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²óºî¤«Âè4ÃÆ¤Î¸å¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿®Íê¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¸òÂå¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÂ¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤È»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡£¡Ö¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡Ë¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè4ÃÆ¤Ê¤ó¤«ÊÂ³°¤ì¤¿ÆâÍÆ¤µ¡£À½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î·ë²Ì¼¡Âè¡£Âè3ÃÆ¤ÏÊÔ½¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÊª¸ì¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Âè4ÃÆ¤âÂè5ÃÆ¤âºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë