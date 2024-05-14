５月13日、バルセロナ。試合は70分に入り、レアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）が敵地で１−０とリードされている展開だった。ラ・レアルの久保建英は交代でピッチに入ると、その２分後だった。かつて自分を育てた"古巣"バルセロナを相手に、颯爽と才能の片鱗を見せている。GKアレックス・レミーロの出色のキックが左サイドの選手まで届くと、一気にサイドチェンジで、右サイドに構えていた久保がパスを受ける。対峙したのは、