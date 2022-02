大スター同士のカップルは、結婚しても離婚しても、そして離婚後も注目を集め続けます。

ブラッド・ピットがアンジェリーナ・ジョリーを訴えている件が、海外掲示板で盛り上がっていました。

アンジェリーナ・ジョリーが南フランスにある別荘&ワイン醸造所シャトー・ミラヴァルの持ち株を、ブラッド・ピットの同意なしにロシア企業に売却してしまったこと。

結婚前の2008年に6000万ドルで購入したもので、双方の同意がなければ売却しない契約でした。

500ヘクタールの豊かな土地で、2012年からワイン生産事業を始めています。

大物スターの裁判騒ぎに、いろいろな意見や解説が出ていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●2人で過半数の株を所有していたが、アンジェリーナ・ジョリーが株を売ったことでブラッド・ピットは株主の議決権を失った。そうなると実質的に価値も下がる。

彼女のほうが優先先買権の協定を破っているように見える。あるいは誤ったアドバイスをされたかである。

フランスの不動産や契約の法律は厳格なので、それが真実ならもし誰かが一部を購入しても、ブラッド・ピットに売るよう強制される可能性がある。しかも自分たちが払った金額より安い値段になる可能性がある。

もしそんなことになったらアンジェリーナは購入者に訴えられて負ける。それは先買権があったかどうかにかかっている。もしそうならアンジェリーナにとって高くつくミスになるだろう。

↑フランスのブドウ園の売買についての法律に詳しそうだね。

↑昔ワインストアで働いていたが、間違いなくその価値に影響するよ。良いロゼだが、売れている理由のほとんどは「ピットとジョリーのワイン」だからね。

↑ブラッド・ピットは他の所有者たちからずさんな管理について訴えられているね。

●みんなそういう経験があるもんだよね。ホント最低だよ、元妻が自分のフランスのブドウ園をロシアの新興財閥に売るとか、あるあるだよね。

↑気持ちはわかるよ。自分も最初のフランスの城を失って、まだ立ち直ってない。

↑お! 最初のときはまだ新鮮でおもしろいもんだよ。だが他の元妻も売り、3番目の妻も売り、また……いい加減飽きてくる。

↑元妻がロシアの新興財閥に売る数だけ、自分が5セント硬貨を持っていたらいいと思うよ。

●これはブラッドvsアンジェリーナというより、ブラッドの管理会社vsアンジェリーナの管理会社だな。

●ブラッド「これがオレたちの永遠の城になると思ったのに」

↑いったいなぜこうなったのだろう。

●「ピットの弁護士は、陪審裁判を求めている」

彼らが出演しているアクション映画を考えると、戦闘裁判のほうが壮烈だと思う。

●アンジェリーナにお金が必要と思えないので、腹いせだったのだろうか? それなら心が狭い。

↑アンジェリーナは裕福な生まれで1200万ドル(約14億円)の資産を持っている。彼女が売却した唯一の理由は、その場所にブラッドが情熱を持っていたので、彼を傷つけるため。もしアンジェリーナがそんな魔女じゃなければ、協定通りそのまま売らずにキープして、子供に回せばよかった。彼女が執念深いのは残念だ。

●映画「Mr.&Mrs. スミス」(2人が主演)はドキュメンタリー映画になりそうだ。

●ブラッドはアンジェリーナから嫌がらせされたものを取り戻そうとしているね。

その城には世界で最も象徴的なスタジオがあり、ピンク・フロイド、クランベリーズ、AC/DC、シャーデー、ミューズなどのレコーディングをしてきた。

●ずる賢いロシア人め。

●自分は貧乏すぎて、それがどういう意味か全く理解できない。

↑カップルがビジネス物件を購入してから結婚した。ビジネスは60%出資したパートナーAのおかげで成功する。そしてその後に離婚。双方の同意がなければ所有権を売らないことに同意。

パートナーBは所有権を売りたい。売る交渉をパートナーAと始める。パートナーAは情熱的にビジネスやプロジェクトを行っている。パートナーBは突然所有権をロシアの新興財閥が持つ複合企業体に売る。

パートナーAは、ビジネスは邸宅も含み、多くの時間や努力を費やしてきたので訴える。

●彼女がどんなタイプであれ、ロシアの新興財閥と連絡を取ってる事実で自分はピット支持者。

↑ロシア人は何かを買うとなったら執拗だぞ。うちの父親はG63トラックを持っていたのだが、毎日ロシアの誰かから売ってくれとメールが来た。まるで物乞いのように。

↑彼女自身が売買を取り扱ったとは思えず、それをする人が周囲にいると思う。

●自分はアンジェリーナが実際に元KGVや元ソビエト財閥を支援していることにいらいらする。彼らは世界を破壊しているので。

●元恋人だった人を訴えることを想像してみて。きっとサイテーに違いない。



内容が内容だけに、しばらく泥沼化しそうではあります。