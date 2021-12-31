¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï2022Ç¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡×²Ê³Øµ»½Ñ¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÊúÉé¤Þ¤Ç²óÅú¤¤¤í¤¤¤í
2021Ç¯¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö2022Ç¯¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢³¤³°·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
What is something you are pretty sure is going to happen in 2022? : Reddit
¡ü¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨2021Ç¯12·î25Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀÖ³°Àþ´ÑÂ¬ÍÑ±§ÃèË¾±ó¶À¡§¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À - Wikipedia¡Ë
¡ü¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î»Ä¤ê¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò³Ø¤Ö¡£
¢¬¥Õ¥í¥ê¥Àºß½»¤Ê¤é¡¢µîÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤Î½é¿´¼Ô¥³¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³Ø¤ó¤À¤è¡£
¡Ê2020Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿30¸Ä¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÃË½÷Ì¾¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò22¸ÄÌÜ¤«¤é¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ËÃ£¤·¤ÆÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡Ë
¢¬ÀÎ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ï½÷ÀÌ¾¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬½÷À¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÇÍ½Â¬¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í³Íè¡£1978Ç¯¤Ë¤ä¤á¤¿¡£
¡ü22/2/22 22:22:22¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¢¬¤·¤«¤â²ÐÍËÆü¤À¡£
¢¬ÌÅ¤Ã»Ò¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ïtutu¡Ê¥Á¥å¥Á¥å¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ÏÁ´°÷tutu¡Ê¥Á¥å¥Á¥å¡Ë¤òÃå¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ü¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¥¬¥ó¤ËÂÇ¤Á¹î¤Ä¡£
¡ü¶âÀµ²¸¤¬¤Þ¤¿»àË´¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¸¤ÊÖ¤ë¡£
¡ü90¡ó¤Î¿ÍÎà¤Ë¼ºË¾¤¹¤ë¡£
¡ü¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬»Ä¹ó¤ÊÀ¯¸¢¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤òËÁ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â³°½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¬³×Ì¿¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡üÃ¯¤«¤¬¼«Ê¬¤Î½ÉÂê¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê2021Ç¯¤È½ñ¤¯¡£
¡üÎÉ¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¶À÷¼Ô¤â¸º¤ë¡£
¡ü1Ç¯¤Î¶Ø¼ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£
¡ü¤â¤¦¾å³¬¤Î½»¿Í¤¬7·î24Æü¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤è¤¦¤È¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¾å³¬¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¤µ¤é¤Ê¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë2024Ç¯¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¡Ê¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÏÃÂê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
¡ü24Æü¤ËÉ×¤¬Â¾³¦¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢µÇ°Æü¡¢»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÈà¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë¡£Èà¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë°Ì´¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ì¼¤Î¹â¹»Â´¶È¤ò¸«¤ë¡£Èà½÷¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°é¤Ã¤¿²È¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¡£µÁÊìÌ¾µÁ¤Î²È¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡£
º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤À¿ô¿Í¤¬»ä¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ü¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡£
¡ü¤è¤¦¤ä¤¯°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡üCRISPR¤¬¡¢²¿¤«Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼£Ìþ¤¹¤ë¡£
¡Ê¥²¥Î¥àÊÔ½¸µ»½Ñ¡¢DNA¤ÎÆóËÜº¿ÀÚÃÇ¤ò¸¶Íý¤È¤¹¤ë°äÅÁ»Ò²þÊÑ¥Ä¡¼¥ë¡Ë
¡Ú¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï2022Ç¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡×²Ê³Øµ»½Ñ¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÊúÉé¤Þ¤Ç²óÅú¤¤¤í¤¤¤í¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¦¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢2021Ç¯¤è¤ê¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£