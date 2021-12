2021年も終わってしまえば、あっと言う間でしたが、来年はどんな年になるのでしょうか。

「2022年には起こると思うことは何ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What is something you are pretty sure is going to happen in 2022? : Reddit

●ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による、とてもスイートな写真が見られる。

(※2021年12月25日に打ち上げられた赤外線観測用宇宙望遠鏡:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 - Wikipedia)

●ギリシャ語の残りのアルファベットを学ぶ。

↑フロリダ在住なら、去年のハリケーンシーズンにギリシャ文字の初心者コースはすでに学んだよ。

(2020年は観測史上最多30個のハリケーンが発生し、通常は男女名を付けるところを22個目からギリシャ文字を使用。一般的ではない文字に達して不評だったことから、今後は使わないとのこと)

↑昔ハリケーンは女性名だけを使っていた。ハリケーンが女性のようにクレイジーで予測もつかないことが由来。1978年にやめた。

●22/2/22 22:22:22が起こる。

↑しかも火曜日だ。

↑姪っ子が2歳の誕生日なので、両親はtutu(チュチュ)テーマのパーティを計画している。ゲストは全員tutu(チュチュ)を着なければいけない。

●ステージ4のガンに打ち克つ。

●金正恩がまた死亡して、また生き返る。

●90%の人類に失望する。

●ミャンマーが残酷な政権から解き放たれて、命の危険を冒さなくても外出できるようになる。

↑革命が成功するように祈ってます。

●誰かが自分の宿題に、うっかり2021年と書く。

●良いことを書いてみる。新型コロナが扱いやすくなって感染者も減る。

●1年の禁酒に成功する、たぶん。

●もう上階の住人が7月24日に何をしてようと、引っ越しするので聞かなくてすむ。そして自分が上階の住人になる。

●さらなる新型コロナ、さらなる異常気象、さらなる2024年の選挙についての会話(すでに始まっている)の話題を聞くことになる

●24日に夫が他界した。

初めてのお正月、バレンタイン、記念日、子供の誕生日を彼なしで過ごす。

ひとりで寝ることに慣れる。彼を救おうとする悪夢を見なくなる。

娘の高校卒業を見る。彼女を称賛して誇りに思っていることを伝える。

子供たちが育った家から引っ越しをする。義母名義の家で、彼女は私のことが嫌いだから。

今年はなんとか自分に強さがあるふりをする。

まだ数人が私を頼っているので、なんとかなんとか死なないようにする。

●自分のことをなんとかする。

●ようやく医師になる。

●CRISPRが、何か大きなものを治癒する。

(ゲノム編集技術、DNAの二本鎖切断を原理とする遺伝子改変ツール)

●「アバター2」がまた遅れる。(2014年頃から延期が続いている)



それぞれ思うことや考えることはさまざまですが、2021年よりも良い年になるよう期待したいです。