Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëº¤Æñ¤òÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù
¥¨¥ß¡¼¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿±Ñ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØFleabag ¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ÎÀ½ºî¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡¢¼Ò²ñÇÉ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤¬¤³¤Î½©¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹WATCHA¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØFleabag¡Ù¤Î°õ¾Ý¤«¤é¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂçÊÑ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Á°È±¤ËÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î½÷À¡¢¤¢¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²áµî¤¬¸¶°ø¤Ç18Ç¯´Ö¤â¤Î´ü´Ö¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£·º´ü¤ò½ª¤¨½Ð½ê¤·¤¿Èà½÷¤Ï¸Î¶¿¤Î³¹¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤ê¡¢Î¾¿Æ¤Î¸µ¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
´õË¾°î¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËËÜºî¤Ï·è¤·¤Æ"°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤"¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£
18Ç¯´Ö¤Î·º´ü¤ò½ª¤¨½Ð½ê¡ª¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®¤µ¤Ê³¹¡£¤³¤Î³¹¤ò¸Î¶¿¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥ê¡¦¥Þ¥Æ¥½¥ó¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¥¬¡¼¥É¡Ë¤Ï²áµî¤òÊ§¿¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÌ¤ë¤³¤È18Ç¯Á°¤ËÂç¤¤Ê"»ö·ï"¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë·ºÌ³½êÀ¸³è¤ò½ª¤¨¡¢´õË¾¤ò¶»¤ËÎ¾¿Æ¤¬Êë¤é¤¹¸Î¶¿¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤Ö¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¾®¤µ¤Ê³¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¥ß¥ê¤¬½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤Ï¤¹¤°¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÆ°Êª¤ÎÊµ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¤âË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤ÆÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¸¼´Ø¤Ë"¥µ¥¤¥³½÷"¤ÈÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥¤ÇÍî½ñ¤¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÏËö...¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ß¥ê¤¬Ä¹Ç¯ºÆ²ñ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¸µ¥«¥ì¤Î¥É¥à¤Ï·ëº§¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ìº¤ÏÇ¤¹¤ë¥ß¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¡¢¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Î¿¦¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬...¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢·è¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤±öÇß¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ
½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Å¤¯¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤À¤í¤¦¡£ÅöÁ³¡¢É®¼Ô¤â»ëÄ°Á°¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡ª ËÜºî¤Ï¡¢Á´¤¯»ý¤Ã¤Æ°Å¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÄø¤è¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£10Âå¤Îº¢¤Ë"»ö·ï"¤òµ¯¤³¤·¡¢·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤ÇÂç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
18Ç¯´Ö¤â¤ÎÇ¯·î¤ò·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÊ½¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤Ï¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸µ¥«¥ì¤âÉã¿Æ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤â¤Þ¤¿¸«¤¿ÌÜ¡¢À³Ê¶¦¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤ËÈ¾¤ÐÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ê¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥ê¤¬Á°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¿¦¾ì¤Ë¥ì¥ó¥¬¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢ÎÙ¿Í¤«¤éÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏÁ±¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¶Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥ß¥ê¤Î»Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¾®µ¤Ì£¤è¤¯±Ç¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼þ°Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£°ì¸«¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÏ·É×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤ë¥ß¥ê¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÅ»¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¾åÉÊ³î¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥é¤òÊü¤ÄÊì¿Æ¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ê¼Ô¤Ç¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¡¢¥ß¥ê¤Î¸µ¥«¥ì¤ÈÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£³¤³°¥É¥é¥Þ»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Èà½÷¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤·¤Þ¤¤¤è¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤ä»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤âÂç³µ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÎÙ²È¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²æ¤Î¶¯¤µ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ó¤È¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÂÎ¥ß¥ê¤Ï²áµî¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡©¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ËèÏÃ¥é¥¹¥È¤ÇÃÇÊÒÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¡¢±Ñ¹ñÈÈºá¥É¥é¥Þ¤Î²¦Æ»Åª¤ÊÉÁ¼Ì¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤È¥³¥á¥Ç¥£¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ç±é¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¤Î°ì¿Í»°Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¥¬¡¼¥É
ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¥ß¥êÌò¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÈÉÔ»àÄ»¤Îµ³»ÎÃÄ¡Ù¡Ê2007¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È»à¤ÎÈëÊõ PART1¡Ù¡Ê2010¡Ë¤ÇËâË¡¾Ê¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¥¬¡¼¥É¡£¼ç±é¤Î¤Û¤«¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤ÈµÓËÜ¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÈà½÷¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷ÀÁü¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê´¶¾ð°ÜÆþ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤ëÈà½÷¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ì¤¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¥¬¡¼¥É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º ºÇ°¦¤ÇÁþ¤¤ÊõÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸åÂçÃíÌÜ¤Î±Ñ¹ñ½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¡£
12·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾åÎ¦¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î±Ñ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¡£Á´6ÏÃ¤ÈÃ»¤¤¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¿§Ç»¤¤¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë½¨ºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë¾×·âÅª¤Ê"¿¿¼Â"¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ß¥ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡¿zash¡Ë
Photo:
¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù(c)Two Brothers Pictures for BBC Three, UK in association with Showtime and All3Media International.