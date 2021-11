『THE FLASH／フラッシュ』シーズン8が、本日より日本最速でダウンロード販売開始！

地上最速のスーパーヒーローの活躍を描くDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』。現在、本国アメリカで放送されているシーズン8が早くも日本上陸!

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8の第1〜5話は、「Armageddon(アルマゲドン)」と題されたイベントエピソードで、他のシリーズとクロスオーバーとなっている。

「アルマゲドン」では、不可解な状況下で強力なエイリアンの脅威が地球に忍び寄り、バリーやアイリスらチーム・フラッシュが、世界を救うため戦いに挑むが、限界に追い込まれる展開に。そして、残された時間がわずかになり、人類の運命が危機に瀕するなか、フラッシュと彼の仲間は正義に勝利をもたらすため、旧友たちの助けを借りる。

同エピソードには、アトム(ブランドン・ラウス)、ブラックライトニング(クレス・ウィリアムズ)、センチネル(カイラー・リー)、ミア・クイーン(キャサリン・マクナマラ)、ライアン・チョイ(オスリック・チョウ)が登場。さらにチームと敵対するヴィランとして、イオバード・ソーン/リバース・フラッシュ(トム・キャヴァナー)、ダイアン・ダーク(ニール・マクドノー)という、お馴じみのキャラクターが姿を見せる。

また、『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン7の最新エピソードも、海外ドラマエクスプレスにて日本最速で順次配信中だ。

「海外ドラマエクスプレス」先行ダウンロード販売情報

■『THE FLASH/フラッシュ <エイト・シーズン>』(全18話)

11月28日(日)より順次先行ダウンロード販売開始

■『BATWOMAN/バットウーマン <シーズン3>』(全13話)

順次先行ダウンロード販売中

■『レジェンド・オブ・トゥモロー <セブンス・シーズン>』(全13話)

順次先行ダウンロード販売中

※各作品の配信プラットフォームは海外ドラマエクスプレスの公式サイトをご確認ください。配信サービスにより配信タイトル、配信開始日が異なります。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『THE FLASH/フラッシュ <エイト・シーズン>』©2021 Warner Bros. Entertainment Inc. FLASH(TM) and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics. /『BATWOMAN/バットウーマン <シーズン3>』 BATWOMAN and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. /『レジェンド・オブ・トゥモロー <セブンス・シーズン>』DC'S LEGENDS OF TOMORROW and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. DC's Legends of Tomorrow series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.