40歳の誕生日に

ホテル王と呼ばれた大富豪コンラッド・ヒルトン(亨年91)の直系のひ孫という、超お嬢様でありながら、数々の事件、過激ファッションや珍発言で、「お騒がせセレブ」の筆頭として挙げられるパリス・ヒルトン。

そんな彼女が40歳の誕生日にインスタグラムを通して婚約を発表した。お相手はアメリカの起業家カーター・ロイム氏(40)。

真っ白なドレスとスーツでばっちり決めた二人は、ディナーの前にビーチを散歩。するとロイム氏が突如パリスのもとにひざまずき、愛の言葉をプロポーズ。その様子を配信した動画はわずか1日で250万回再生を突破している。

パリス・ヒルトン公式インスタグラムより

パリスが寄せたコメントは以下のとおり。

「My fairytale dream came true! I love my future husband so much! Best birthday surprise ever!!(おとぎ話が現実になったわ! 私は将来の夫をとっても愛している。これまでで最高のバースデーサプライズよ!)」

お相手のロイム氏は、エンジェル投資会社であるM13 Venturesの創設者。パリスは、2020年1月5日に開催されたゴールデングローブ賞のアフターパーティーで、ロイム氏との関係を公表していた。

M13 Venturesはニューヨークとロサンゼルスを拠点とする成長中のベンチャーファームだが、ヒルトン・ホテルの遺産相続人であるパリスと比べると、どうしても「格差婚」「逆玉」という言葉がちらつく。

パリス・ヒルトン公式インスタグラムより

しかし、当のパリスは 「So excited to be your wife!(あなたの妻になるのがとっても楽しみ!)」と大興奮の様子。

過去に俳優クリス・ジルカやモデルのジェイソン・ショウ、ギリシャの資産家パリス・ラティスらと婚約したが破棄しているパリス。ついに理想の男性と出会えたのだから、このはしゃぎっぷりは無理もない。今度こそ、幸せをつかめるとよいのだが…。