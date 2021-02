北米レクサスが新たな「F SPORT」を発表へ

レクサスの北米法人は、2021年2月16日(現地時間)に「A NEW ERA OF F SPORT PERFORMANCE VEHICLES IS COMING.」というメッセージとF SPORTのエンブレム写真を公開しました。

北米で発表される新たなる「F SPORT」モデルとは? (写真は海外仕様の「IS350 F SPORT」)

このメッセージと写真から予想するに、これまでに設定されていなかった新しいF SPORTモデルが登場すると見られています。

レクサスが展開するF SPORTとは、世界有数のサーキットで鍛え上げられた、レース直系のDNAを宿すモデルだけが冠することを許されるハイパフォーマンスなグレードに設定されるモデルです。

これまで、世界500台限定で生産された「LFA」というスーパースポーツカーを系譜の起点に、スポーツセダン「GS F」「IS F」、スポーツクーペ「RC F」と引き継がれてきました。

Fとは、日本初のF1グランプリを開催するなど名実ともにモータースポーツの聖地として確固たる地位を有する「富士スピードウェイ」に由来しています。

今回、北米市場で発表されるF SPORTモデルとは、サーキットで育まれたFのハイパフォーマンスと、正確無比でリニアリティの高い爽快なドライビングのエッセンスを実現したもので、現在ではフラッグシップに位置される「LS」から「GS」「ES」「IS」「RC」「CT」「UX」「NX」「RX」と各モデルに設定されています。

現在、F SPORTが設定されていないモデルは「LC」、「UX300e」、「GX(日本未導入)」、「LX」となり、これらの既存モデルに追加されるのか、それとも新たなモデルが登場するのかは未知数です。