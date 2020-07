普段よく目にする魚でも、正面から口元だけを見る機会はあまりないのではないか。今月2日にTwitterに投稿された写真は、ある魚の口元をドアップで捉え注目を浴びている。 マレーシア 周辺の海で釣りあげられた1匹の魚の写真が、SNSで大注目を浴びている。口元がドアップで写し出されたその魚は、人間のような白い歯となまめかしい唇を持っており、多くの人をくぎ付けにしているのだ。「私の唇よりもセクシーだわ」こんな言葉が添えられた写真の隣には、魚の全身を捉えた写真も投稿されているが、Twitterユーザーが注目したのはその口元だった。「艶々していて、なまめかしいわ。」「なに? ピンク色? セクシーすぎない?」「本当に人間の歯みたいね!」「この魚、矯正前の私よりもキレイな歯を持っているわ。」「この歯だったら、何でも食べられそうだね。」「これはシリコンでできてるんでしょう? 本物とは思えない。」「どこで釣ったの?」「この魚はいったい何?」そしてこれらの質問にいち早く答えたのが、マレーシアのメディア『The Rakyat Post』で、この魚はフグ目の「モンガラカワハギ科(トリガーフィッシュ)」であることを明らかにした。同メディアによると、写真のモンガラカワハギ科はマレーシアの東岸やボルネオ付近の海域でよく見られ、地元では“アヤム・ラウ(ayam laut)や“イカン・ジェボン(ikan jebong)”と呼ばれているそうだ。なお暖かい海のサンゴ礁域に生息しているモンガラカワハギ科は縄張り意識が強く、卵を守っている時に巣に近づくと激しく攻撃するという。ダイバーの間では「気が荒い魚」として知られており、噛みつかれるとウェットスーツに穴が開くこともあるとか。また40種ほどいると言われる仲間のほとんどは砂地の海底に巣を作り、ヒレで砂を巻き上げて貝やカニ、ウニなどを捕食するという。一見セクシーなモンガラカワハギ科ではあるが、鋭い歯は生きていくためには欠かせないのであろう。画像は『Mirror 2020年7月15日付「Bizarre fish pictured with eerily human-like teeth caught by angler in Malaysia」(Image: CEN/@raff_nasir)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)