イギリスの聴覚ケア専門医（オーディオロジスト）、ニール・ライサシャ氏（Neel Raithatha、40）が先月、SNSに「耳の中から摘出した奇妙な異物10選」の動画を投稿したところ、英ニュースメディア『The Sun』などが取り上げて話題となった。今回はそのなかでも、同医師が「最も衝撃を受けた」という男性患者の症例を紹介したい。【この記事の動画を見る】英レスターシャーを拠点に活躍するニール・ライサシャ氏は、国内で“ワックス