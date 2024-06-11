ダイドードリンコが「FRISK（以下、フリスク）」とコラボした炭酸飲料フリスク スパークリング」を発売した。5月27日の販売開始からX（Twitter）では飲んでみた人の感想が良く流れてくるようになった。 ／&#127381;世界初！新商品発売決定✨フリスクスパークリング！！！！＼#飲むフリスク で、瞬間リフレッシュ！強刺激と冷涼感が体感できる新感覚のリフレッシュドリンク♪気になる！と思った方は「いいね」や